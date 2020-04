De stikstofcharlatans kregen deze Paasdagen een flinke opdoffer: er is geen verband met autorijden

“Of de stikstofcharlatans dit ook lezen?”, vraagt auteur RPML zich af. Want in Duitsland kwam voor de stikstofalarmisten deze Paasdagen een pijnlijk bericht: de stikstofwaarden die in de lucht gemeten worden houden geen enkel verband met de hoeveelheid verkeer op de weg of hoe hard ze rijden.

Twee weken geleden schreef ik een artikel over de ontluisterende cijfers van de stikstof- en fijnstofcijfers in de grote Duitse steden tijdens de coronacrisis. Ondanks een daling van 45% van het wegverkeer, stijgen de stikstofcijfers licht en de fijnstofcijfers bijna explosief. Dat valt niet te rijmen met de uitgevaardigde diesel- en autoverboden, die gebaseerd zijn op dezelfde (openbare) cijfers.

Grote boosdoener is de DUH (Deutsche Umwelt Hilfe) onder aanvoering van Jürgen Resch, die een jarenlange hetze tegen autoverkeer heeft gevoerd en daarbij ook nog eens uiterst discutabele grenswaarden hanteerde.

In bijvoorbeeld Stuttgart is men inmiddels wakker geworden. Tijdens de Paasdagen werden zes- tot negenmaal hogere waarden gemeten. Reden voor de politiek om in te zien dat men de afgelopen jaren haar beleid onzorgvuldig en ongegrond heeft uitgevoerd en een oproep om het dieselverbod terug te draaien. In Keulen is men ook wakker geworden want ook daar zijn de meetwaarden onverklaarbaar. In Karlsruhe is de situatie ook al niet anders, en ook daar hetzelfde patroon: licht stijgende stikstofmetingen en duidelijk stijgende fijnstofmetingen ondanks het sterk afgenomen autoverkeer.

De DUH voelt nattigheid en heeft inmiddels in Oldenburg de oproep tot een autoverbod ingetrokken omdat er geen ‘grondslag’ meer voor een autoverbod is… Dat de diesel of het autoverkeer niet de oorzaak zijn, is in ieder geval wel duidelijk.

Wordt dan de vraag waar de stikstof en fijnstof dan wel vandaan komen? Nee! De primaire vraag is: zijn de huidige stikstof- en fijnstofgrenzen wel relevant? Al decennia lang dalen deze namelijk sterk. In de vijftiger en zestiger jaren waren stikstofwaarden tussen de 200 en 2000 microgram eerder regel dan uitzondering. De grenswaarde voor een stad als Stuttgart ligt op dit moment op 40 microgram per kubieke meter.

Komt u dit bekend voor? Dat kan kloppen! In Nederland rijden we op dit moment 100 km/h om de stikstofemissies te drukken. Een parallel naar Duitsland is snel getrokken…