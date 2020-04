De wereld op z’n kop

Het Coronavirus houdt ons al weken in de ban. Ministers Rutte en De Jonge drukken ons op het hart om vooral thuis te blijven, want alleen samen kunnen we het virus ooit de baas.

Dit heeft heel wat consequenties, we kunnen niet meer naar school, werk, sportclub of op visite. En als wij dan ergens naartoe moeten, worden we geacht alle voorgeschreven maatregelen na te leven. In de supermarkt lopen we allemaal als zombies rond, met per persoon een eigen winkelwagen, om maar niet binnen anderhalve meter afstand van een andere winkelaar te komen. Thuis wassen we uitvoerig onze handen, pakken de boodschappen uit en wassen opnieuw onze handen. Als je per ongeluk moet niezen of hoesten kijkt de hele omgeving verstoord op, je voelt je een paria.

Al met al doen we het best goed en wellicht wordt het binnenkort tijd voor enige versoepeling van de maatregelen.

Lichtpuntje

Hoewel de situatie van iedereen de nodige aanpassingen vereist, is er ook een grote winnaar. De NOS meldt dat de Coronamaatregelen de luchtkwaliteit significant ten goede komen. Vooral in de landen die ons voorgingen – China en Italië – is dat al duidelijk zichtbaar. Door afname van het verkeer en de bedrijvigheid daalde de CO2-uitstoot aanzienlijk, er is zelfs sprake van gemiddeld 25% en in sommige steden liep dit uit op 50%.

Dit moet ons, maar ook experts en wereldleiders, toch tot nadenken zetten, zou je denken.

Maar zoals altijd geldt: ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’.

Goede voornemens

De crisis en de vele consequenties maken in veel mensen positieve gevoelens los. Nu we met zoveel beperkingen te maken hebben zijn we geneigd om goede voornemens te maken. Of we uiteindelijk bereid zijn om een aantal concessies te doen ten opzichte van ons leven van voorheen is natuurlijk de vraag, maar het moment van bezinning is nu noodgedwongen gekomen.

Meer thuiswerken alleen al betekent minder reistijd, minder autokilometers, er is minder openbaar vervoer nodig en de kinderen kunnen met hun schooltas achterop weer ‘ouderwets’ per fiets naar school. En dat laatste is meteen winst voor de woonwijken rondom scholen die minder te maken krijgen met overlast van luie ouders die hun kinderen zo nodig per auto naar school moeten brengen en de motor lekker laten draaien terwijl zij hun lievelingen uitzwaaien.

Geen woorden maar daden

De familie Jansen uit Groningen heeft de koe bij de horens gevat, de kinderfietsen zijn bij de fietsenmaker gestald voor een grondige onderhoudsbeurt. De ouders hebben ook hun eigen stalen ros uit de stoffige schuur gehaald en de banden opgepompt. Mijnheer Jansen heeft een mooie Kipling rugzak voor zichzelf gekocht en zo’n handige Eastpak rugzak voor zijn vrouw. Zij gaan in de meivakantie uittesten of een fietsvakantie iets voor ze is. Dit keer uiteraard in eigen land, met het eigen huis als middelpunt. Ze laden de rugzakken vol met proviand en hebben voor elke dag een mooie route uitgestippeld. En wie weet is het zo’n succes dat ze dit vaker gaan doen. Zullen we duimen voor mooi weer?