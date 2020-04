De Zembla-documentaire over Baudet was smeerpijperij, een onversneden haatsessie

Heeft u de Zembla-documentaire “Baudet en het Kremlin” gezien? En wat vindt u ervan? “Baudet is een enge man want hij heeft banden met Rusland”. Was dat u impressie? Wel, dan is de missie van Zembla geslaagd. Mijn indruk van deze ‘documentaire’, deze smeerpijperij, is een andere. De haat voor Thierry Baudet walmde je weer ouderwets tegemoet.

Wat laat links zich weer ongegeneerd in de kaart kijken met deze onversneden haatsessie. Wat de documentaire in feite zegt is: “Baudet is abject en kan dus vermoord worden, nee hij moet vermoord worden! Doe het maar in de beste linkse traditie.” Mensen die kritiek hebben moeten worden vermoord, want het doel heiligt de middelen. Josef Stalin (50 miljoen doden), Mao (70 miljoen doden) en Pol Pot (12 miljoen doden) gingen ons voor en Castro was ook geen lieverdje, hoor! In Nederland doen we dat dus ook. op 6 mei 2002 is politicus Pim Fortuyn vermoord en op 2 november 2004 cineast Theo van Gogh. Bij Fortuyn “kwam de kogel van links”. We weten nog goed de haatdragende interviews die daaraan vooraf gingen van bijvoorbeeld Marcel van Dam (tegen Fortuyn: “u bent een minderwaardig mens!”), Paul Witteman en Paul Rosenmöller en vele anderen, poeptaarten gegooid enzovoort. De teneur was “vermoord Fortuyn” en toen het inderdaad gebeurde was het “ach en wee”, maar links dacht “dank je Volkert, opgeruimd staat netjes”.

In Nederland demonstreren op 23 maart 2019 linkse jongeren in Amsterdam. Ze roepen in koor: “als je Thierry dood wilt zeg dan paf”. Een student die in het gezang voorgaat moet haar excuses maken, “ik zal het nooit meer doen”. Oh gelukkig, we geloven je op je woord. De Utrechtse hoogleraar Corné Hansen riep de moordenaar van Fortuyn Volkert van der Graaf op om ook politicus Thierry Baudet te doden: “Volkert, waar ben je?” Het Openbaar Ministerie (OM) tegen Hansen “we hebben liever niet dat u dit zegt, het is smakeloos”. Smakeloos!!! Oproepen tot moord is volgens Nederlandse rechters smakeloos! Nota bene een Nederlandse hoogleraar die zoiets walgelijks zegt. Geen straf, natuurlijk niet!

De moordenaar van Pim Fortuyn is veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf, maar kwam na 12 jaar vrij en trok brutaal een lange neus naar de Nederlandse samenleving. In de Verenigde Staten staat voor een heterdaad betrapte moord op een politicus de dodencel met dodelijke injectie. De absurd lage gevangenisstraf op Van der Graaf toont dat in feite elitair Nederland Van der Graaf dankbaar was dat hij de trekker overhaalde want populist Fortuyn was ongetwijfeld premier geworden. Politicus Geert Wilders vroeg zijn aanhangers in een Haags café “willen jullie meer of minder Marokkanen?”, het antwoord was “minder, minder! Wilders: “Nou, dan gaan we dat regelen”. Dit vindt het OM ‘racistisch’. Een kind weet dat dit onzin is, want hier is ras hier niet aan de orde. Je reinste Kafka. Wilders wordt al ruim tien jaar dodelijk bedreigd en ook Baudet wordt bedreigd in dit Nederland.

Terug naar Zembla. Daarin figureert ex-penningmeester Henk Otten, hoe kan het ook anders. Otten heeft van Baudet een schop onder z’n kont heeft gekregen vanwege zijn greep in de Forum-kas. Hij zet zich alweer te kakken zet als een hoogst onbetrouwbaar sujet. Deze onverlaat schrikt er niet voor terug om appjes van 4 tot 5 jaar geleden van hem met Baudet openbaar te maken in deze smeerpijperij-uitzending. Hij schendt daarmee het briefgeheim en bij mijn weten is dat aangifte waardig en veroordelingswaardig. Stel je voor dat wij onze appjes en emails rechtstreeks doorsluizen naar tv-makers? Dit is een aanslag op ons aller privacy. Henk zegt dat hij lang heeft moeten nadenken om aan deze smeerpijperij mee te doen. Is dat geloofwaardig? Nou, nee, hij was er als de kippen bij om mee te doen. Hij wist niet hoe gauw hij met z’n dikke beentjes naar de studio moest. De haat van Otten in de richting van Baudet kent geen grenzen.

Dan de uitzending inhoudelijk. Wat wordt hard gemaakt? Helemaal niets. Heeft Baudet contact gehad met een Russische journalist? Ja. So what? Dat zijn er wel meer die dat hebben. Zien we Baudet handjeklap maken met Putin of met anderen in het Kremlin? Neen. Hebben er betalingen vanuit Rusland naar Forum voor Democratie gegaan? Neen. Henk Otten zou dit natuurlijk moeten weten. Heeft Zembla dit aan hem gevraagd? Wellicht wel, maar dat is niet in de uitzending neergeslagen, want Otten’s antwoord was ongetwijfeld “neen”, anders had Otten dat dolgraag gemeld.

De appjes en het contact met de Russische journalist was van jaren geleden. Ook GeenStijl, Powned kwamen langs toen Forum nog niet eens bestond. Wat een armetierige uitzending was dit. Empathische mensen zoals Manon Baas eindredacteur, Norbert Reintjes en Jos van Dongen die hiervoor verantwoordelijk zijn dienen zich te schamen voor deze bagger.

Dan wat over Thierry Baudet en Forum. Onlangs heeft er een interview in Het Financieele Dagblad plaatsgevonden met een studiegenoot van Thierry Baudet, geen partijlid van Forum. Naar zijn mening is Baudet geen racist en hij is niet xenofoob, hij is wel wat ijdel, zoekende naar een passende opstelling, hij is getalenteerd en zeer intelligent, een belofte voor de toekomst voor de Nederlandse politiek. Dat verklaart wellicht de haat van links, angst, zéér angstig de eigen positie te verliezen, de macht af te staan. Forum voor Democratie is een partij zonder enige traditie. Het is een nieuwe beweging, die de makke van de Nederlandse samenleving, in de kern aanvalt en daarmee het establishment. De “lange mars langs de instituties” van Rudi Dutschke wordt tegen het licht gehouden. Het cultuurmarxisme, de verworden politieke correctheid, wordt verworpen. De grove verloedering van Nederland die al decennia gaande is en in de tien jaar Mark Rutte een stimulans van jewelste heeft gekregen, gaat door. Dat moet eindelijk stoppen. “Als je Thierry dood wil zeg dan paf”en “Volkert, waar ben je?”. Walgelijk links ten voeten uit. De hemel verhoede.

Waar we nu op wachten is de lovende commentaren van Tom-Jan Meeus over deze uitzending, of van Tommy Wieringa of van Bas Heine in de kwaliteitskrant NRC Handelsblad: “Zie nou wel, die Thierry Baudet is een enge man. Hij heeft banden met Rusland, het Kremlin!” (“vermoord hem dus maar!”).

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.