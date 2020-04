Duitsers negeren massaal advies Nederland te bezoeken, Geert Wilders wil dat Rutte direct de grens sluit!

Een flinke stroom Duitsers negeren massaal het advies van de marechaussee en de handhaving om niet de grens met Nederland over te rijden. Bij de grensovergang bij Roermond veroorzaakten de Duitsers zelfs een gigantische file.

Volgens De Telegraaf werden de Duitse dagjestoeristen gewaarschuwd om niet zonder geldige reden zomaar Nederland binnen te rijden. Echter hadden de meeste Duitsers daar lak aan en passeerden toch massaal de Nederlandse grens.

Het probleem is dat de marechaussee en de handhaving de Duitsers slechts kan adviseren en waarschuwen om -uiteraard vanwege de coronacrisis- niet de grens met Nederland over te gaan. Verbieden is helaas niet mogelijk, omdat dat niet past in de strategie van Mark Rutte en zijn ‘intelligente lockdown’.

Geert Wilders reageert woest op Twitter en snapt niet waarom Mark Rutte niet alsnog de grenzen met Nederland sluit voor buitenlandse dagjesmensen:

“Onbegrijpelijk dat minister-president Rutte niet gewoon de grens met Duitsland voor personenverkeer sluit. Ook oneerlijk tov Nederlanders die wel netjes thuisblijven!”

Als reden waarom de Duitsers massaal de grens met Nederland passeerden, gaven een hoop Duitsers aan dat ze naar ons land waren gekomen om te shoppen. In Duitsland zijn namelijk nagenoeg alle winkels gesloten.