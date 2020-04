Een triest feit, Johns Hopkins University: wereldwijd 100.000 sterfgevallen door corona

The Johns Hopkins University, die alle cijfers met betrekking tot corona bijhoudt, meldt zojuist dat het aantal coronadoden de 100.000 is gepasseerd. Italië, Spanje en Amerika zijn tot nu toe het hardst getroffen. Frankrijk is wat dat betreft ook hard op weg en rapporteerde vandaag bijna duizend nieuwe sterfgevallen.

De laatste paar dagen heb ik helemaal niet meer zoveel gelet op dagelijkse cijfers van Nederland of andere zwaar getroffen landen. Dat zit allemaal grofweg tussen de 100 – 1.000 sterfgevallen per dag. Dramatisch natuurlijk, maar het nieuws went nu eenmaal wel. Daardoor heb ik even gemist dat we wereldwijd al de 100.000 zijn gepasseerd.

“Het duurde 83 dagen tot het dodental wereldwijd op 50.000 stond. Acht dagen later, deze vrijdag, zijn 100.000 sterfgevallen gemeld.”

En ook bij dit cijfer moet weer gemeld worden dat het echte dodental vele malen hoger ligt en dat dit ‘slechts’ de officiële, vastgestelde gevallen zijn. Het gaat écht hard:

Amerika met al bijna een half miljoen bevestigde besmettingen en 1.300 doden in één dag, China die nog steeds mooi weer speelt en Frankrijk die Italië binnenkort wel eens zou kunnen gaan inhalen. Wat een catastrofe zeg.

Hier en daar zijn er al weer landen die hun burgers weer naar hun werk laten gaan. In de meeste gevallen zijn dat landen die ook daadwerkelijk snel en effectief in hebben gegrepen, maar ook die zijn nog steeds héél voorzichtig. De vrees voor een tweede golf heerst daar ook. Terecht, want er zijn nog steeds weinig concrete aanwijzingen dat het virus écht kan worden overwonnen. Het opbouwen van immuniteit, de effectiviteit (of überhaupt de mogelijkheid) daarvan of mogelijke geneesmiddelen, de informatie is allemaal (hoewel begrijpelijk) nogal karig. Ik hoop echt dat er snel wat doorbraken komen. Dat zouden we wel eens echt nodig kunnen gaan hebben.