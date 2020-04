EU zwicht voor druk uit China om kritiek op Chinese aanpak coronavirus af te zwakken

The New York Times komt met een behoorlijk beladen artikel, en zegt dat de Europese Unie voor China is gezwicht, door kritiek op het Chinese beleid inzake het coronavirus te hebben afgezwakt. Al die tijd maar mekkeren over fakenews en Russische trollen en dan wel dit doen…

Handel

China wordt in Brussel gezien als een belangrijke handelspartner. Eentje die je te vriend wilt houden dus, want dat levert geld op. Helemaal met zo’n Trump die om de haverklap ruzie met China zoekt. Maar ja, waarheidsvinding is, helaas voor Brussel, ook nog steeds een ding in Europa. En China heeft een aantal zaken nu eenmaal flink verkloot, waardoor de halve wereld zo’n beetje plat ligt op het moment.

De fratsen van China

China ontkende in eerste instantie dat er iets aan de hand was. Mensen die wat anders beweerden, belandden achter de tralies. The Times beweerde zelfs bewijs te hebben voor Chinese laboratoriums die het coronavirus in een vroeg stadium ontdekten, maar alle data moesten vernietigen van de Chinese regering. Niet zo gek dat het laboratorium in Wuhan nu dan ook niet mag worden geïnspecteerd door veiligheidsinspecteurs. China moest uiteindelijk wel toegeven dat er wat aan de hand was, maar wist de schijnwerpers toch vooral op het spektakel van ziekenhuizen uit de grond stampen te houden. Je zou dan zomaar gemist kunnen hebben dat het China was die de VS beschuldigde van doelbewuste verspreiding van het coronavirus in China. Of dat Frankrijk volgens China niet opschoot met reageren op de pandemie, dus stookten ze zelf de boel maar flink op zodat de Fransen de aandacht erbij hielden. Precies rond de tijd dat Frankrijk 600 miljoen maskers vanuit China had besteld. Vorige week waren ze nog steeds niet ontvangen…

Brussel buigt voor China

Maar China gaat verder dan dat. The New York Times heeft informatie waaruit blijkt dat Chinese diplomaten actief bezig zijn om kritische informatie over China af te zwakken, te veranderen of anderzijds onschadelijk te maken. Brussel werkt daar dus gewoon aan mee. Trump daarentegen zoekt het gevecht juist op en blijkt, los van de overduidelijke pogingen om berichten over het eigen falen af te zwakken, wel gelijk te hebben over China.

Maar precies in de periode van dat bekvechten tussen China en de VS, zou een EU-rapport naar buiten komen over allerlei desinformatie over het coronavirus. Rusland, de VS (want Trump) en Beijing kwamen er allemaal in voor, en met name die laatste. En dat vonden ze in Brussel iets te ongemakkelijk worden, dus begon het schrappen van tekst. En China weet nu hoeveel invloed het daadwerkelijk heeft.