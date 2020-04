Experts OMT kijken naar versoepeling coronamaatregelen, lijkt richting lokaal opheffen van lockdowns te gaan

Experts van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over het coronabeleid, is bezig met kijken naar mogelijkheden om de coronamaatregelen te versoepelen. Daar zitten eisen, voorwaarden en richtlijnen aan verbonden, en die leiden ergens toe!

Een paar dingen zijn voor het OMT nu van belang: de zorgcapaciteit, het heropenen van basisscholen en kinderdagverblijven, het heropenen van de horeca, de detailhandel en andere ‘contactberoepen’, het terugdringen van de virusverspreiding (al wordt aanvaardt dat dit nu nog niet kan), de beperkingen en mogelijkheden gezien de stand van zaken (op moment van beraad).

Daarbij noemen ze een belangrijke overweging voor de basisscholen, namelijk: “De experts stellen in hun advies van 14 april dat heropening (…) waarschijnlijk weinig effect zal hebben op het aantal IC-bedden dat nodig is, omdat infecties bij kinderen vrijwel steeds mild verlopen. Het virus zal zich meer verspreiden onder basisschoolkinderen en hun ouders, maar voor de intensive cares betekent dat dus niet direct iets.” Weinig impact op de zorgcapaciteit en beperkt besmettingsrisico door het feit dat die groepen mensen dicht bij elkaar in de buurt wonen. Om diezelfde reden twijfelt men over het heropenen van de middelbare scholen: het potentiële besmettingsgebied is dan veel groter. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de situaties bij de horeca en de detailhandel.

Een oplossing wordt niet echt genoemd. Men lijkt vooral benieuwd naar met welke plannen ondernemers straks zullen komen. Maar misschien ligt de oplossing juist wel in het groeperen/selecteren van mensen op regio. Er zijn landen waar men, om verschillende situaties (olieprijs, smog), heeft gekozen voor het groeperen en selecteren van automobilisten op basis van hun kentekens. ‘Even getallen zijn toegestaan op het ene moment, oneven getallen zijn toegestaan op het andere moment’, zoiets. Zouden we in dat geval niet ook eens kunnen kijken naar zo’n maatregel, gebaseerd op regio?

Stel dat een café weer open mag. Op donderdag alleen lokale gasten, of alleen voor stadsdeel Noord. Bij middelbare scholen zou je de klassen misschien tijdelijk kunnen herschikken, zodat alleen/voornamelijk mensen uit dezelfde streek in dezelfde klas zitten? Het hangt af van de regio, het type bedrijf en een boel andere (lokale) factoren natuurlijk. Maar wellicht zou het in sommige situaties kunnen werken, dan draagt het alleen maar bij, toch?