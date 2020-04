Experts over corona-apps: ‘Privacy onvoldoende gewaarborgd, kabinet heeft te veel haast”

Zorgminister Hugo de Jonge kondigde een corona-app aan en er zijn nu, na een hypersnelle selectie uit zo’n 660 inzendingen, al zeven kanshebbers. Het ministerie van Volksgezondheid zegt, “na consultatie van tientallen deskundigen,” dat deze zeven apps aan “belangrijke eisen rond contactonderzoek, privacy en informatiebeveiliging” voldoen. Maar daar is toch niet iedereen het mee eens!



Zowel een data-expert als een privacykenner, waarbij die laatste minimaal één consultatie met het ministerie heeft bijgewoond, zeggen dat enkele van die geselecteerde apps erdoor zijn gedrukt, ondanks forse bezwaren.

Data-expert Peter Boncz beweert zelfs dat slechts twee van de zeven apps over een informatiepagina beschikt. En dat een ander, en volgens hem veel beter, alternatief niet eens is geselecteerd! Dat gaat namelijk over een app die werkt met bluetooth, waarbij gegevens alleen lokaal worden bewaard (dus jij en je buurman zien alleen van elkaar wie al dan niet besmet is (geweest)). Komt geen overheidsdatabase aan te pas en wordt volgende week getest middels een pilot in Zwitserland (app: DP-3T).

Nu ken ik niet alle details, maar dit klinkt precies als de app die we nodig hebben, toch? Werd de app dan afgeschoten om andere redenen dan die veiligheidseisen, die de data-expert niet benoemt? Of werd die app afgeschoten om een hele andere reden, kosten bijvoorbeeld?

Ik zie het kabinet er wel voor aan om prioriteit te geven aan het kostenplaatje en privacy ergens onderaan het prioriteitenlijstje te laten bungelen. Dat ze de conclusie trekken dat het kiezen voor een slechter maar goedkoper alternatief, en het aanvechten of negeren van kritiek op die besluitvorming, goedkoper is dan de dure, betere variant. En ik zeg niet dat het zo is of dat het perse die kant uitgaat. Maar het past volgens mij wel prima in het hele plaatje.