Farmers Defence Force: ‘We weigeren lijdzaam toe te zien hoe het platteland te koop wordt gezet’

Ook in deze tijden van corona blijft het Farmers Defence Force actief campagne voeren tegen de waanzin van minister Schouten. De organisatie wil niet dat de stikstofruimte wordt ingenomen door industrie en bouwondernemingen. Het kabinet blijft ook in deze tijden doorgaan met diverse stikstofmaatregelen, dit tot groot ontzet van organisaties zoals FDF.

De nieuwe plannen van Carola Schouten vallen niet in goede aarde bij de boerensector. Schouten stelt namelijk 1.3 miljard euro beschikbaar om boerenbedrijven op te kopen. Ze wil dat de stikstofruimte van boeren ook gebruikt kan worden voor andere sectoren. Dit tot grote onrust en onvrede van een stichting zoals FDF.

Ook moeten ze helemaal niks hebben van de redenering van de overheid. Zij menen namelijk dat andere industrie veel meer vervuiling uitstoten dan dat veeboerderijen dat doen.

„Ammoniak is de vorm van stikstof die vrijkomt in de veehouderij. Daar komt tegelijkertijd amper fijnstof bij vrij. De industrie daarentegen stoot voor elke ton stikstof wel twintig keer zoveel fijnstof uit als de landbouw. Verkeer zeker zes keer zoveel. Dat betekent dat een overgang van stikstofrechten van landbouw naar industrie voor een veel groter fijnstofprobleem zal zorgen. Als ik zou moeten kiezen tussen slapen in een stal met vijf koeien of met vijf draaiende auto’s, dan weet ik het wel.”