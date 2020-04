Feeststudenten doen huiliehuilie vanwege coronaboete á la €400: ‘Vervelend! Gevolgen voor de toekomst!’

Een stel studenten uit Leiden doet dezer dagen een hoop krokodillentraantjes huilen in nieuwsmedia omdat ze toch niet boven de wet blijken te staan, en ook gewoon op de bon worden geslingerd als ze de coronamaatregelen aan hun decadente laarzen lappen.

Studenten, ach, studenten. Ja, we hebben ze nodig om straks de economie weer aan de praat te houden. Maar de paar jaar dat die lui op kamers zitten in één of andere stad als Nijmegen, Amsterdam of Leiden komen bij grote delen van deze groep jongeren de allerergste instincten bovendrijven. Ze denken dat ze een groep uitverkorenen zijn die alles kunnen maken.

Zo ook in de coronacrisis waarin in middels al maanden het adagium is: houd afstand, vermijd sociaal contact als dat niet noodzakelijk is en houd rekening met je omgeving.

De bewoners van een studentenhuis aan de Vrijheidslaan in Leiden hadden dat dus niet goed begrepen. Natuurlijk: in een studentenhuis kan je niet altijd de 1,5 meter in acht houden als iedereen wil eten rond half zeven, of wil douchen ’s ochtends. Maar om je compleet asociaal te gedragen inclusief luidruchtig feest op een klein balkon? Ja, dat is zo’n beetje de definitie van overbodige sociale interactie.

Geheel terecht dan ook dat de politie in actie kwam tegen deze jongelui die denken dat regels niet voor hen gelden:

“De vijf vierden een redelijk luidruchtig feestje van een van hun huisgenoten toen ze op de bon werden geslingerd. „We hadden verwacht dat we een waarschuwing zouden krijgen wegens geluidsoverlast, maar in plaats daarvan zeiden ze dat we een coronaboete kregen omdat we met vijf man op openbaar terrein waren geweest. Nou, ik kan je één ding vertellen: niemand kan van buiten op dat balkon komen. Het is alleen bereikbaar vanuit ons eigen huis.” De student, die bijval heeft gekregen uit de gemeenteraad, gaat in beroep tegen de boete. „Het vervelende is dat aan die boete ook een strafblad vastzit, en dat kan gevolgen hebben voor de toekomst.”

Ja, vervelend hè, gevolgen voor je onbezonnen gedrag? Echt ronduit irritant, gewoon!