Gaan we weer! Lachgasgekkie rijdt compleet onder invloed in op de politie

Een negentienjarige lachgasjunk uit Gennep (Limburg) is zaterdagavond aangehouden wegens het inrijden op een politieauto. Het incident vond plaats op de snelweg in het Noord-Brabantse Boxmeer. De man bleek letterlijk totaal de weg kwijt te zijn en was onder invloed van lachgas.

De 19-jarige man had eerder op de dag al een rijverbod van de politie gekregen omdat hij toen ook al onder invloed van lachgas bleek te zijn. Toen agenten dezelfde man ’s avonds weer zagen rondrijden, wederom lurkend aan een lachgasballon, was de maat vol voor de politie en probeerden ze de man te arresteren.

Boxmeer – Verdachte na een achtervolging aangehouden op de de A73. Poging doodslag (Inrijden op politieauto), rijden onder invloed (lachgas), rijden met een rijverbod, rijden zonder rijbewijs, gevaar & hinder veroorzaken, verlaten plaats ongeval en vervoer gevaarlijke stof. pic.twitter.com/1TcoUD0FuN — Politie Boxmeer (@PolitieBoxmeer) April 19, 2020

De man reed vervolgens opzettelijk in op de politie waarbij twee politiewagens en de auto van de dader beschadigt raakte.

De Limburger wordt door de politie verdacht van een heel ballonnen slinger aan strafbare feiten zoals poging tot doodslag, rijden onder invloed van drugs en het rijden tijdens een rijverbod zonder geldig rijbewijs.