Gaan we weer! Mensen negeren maatregelen overheid en gaan massaal een dagje treinen!

Iedereen kijkt dit jaar met angst naar de Paasdagen. En niet omdat ze bang zijn om Jesus Christus opeens in levende lijve tegen te komen. Nee, de angst is vooral gebaseerd op nonchalante Nederlanders die massaal de maatregelen van de overheid negeren. Bij de Nederlandse Spoorwegen ging het vandaag al goed mis.

Volgens De Telegraaf hebben hoofdconducteurs zaterdag twee NS-treinen stilgezet omdat slecht geïnformeerde dagjesmensen dachten dat het vandaag een heerlijk dagje zou zijn om te gaan treinen.

Treinen tussen Rotterdam en Amsterdam moesten noodgedwongen worden stopgezet omdat ze overvol zaten met reizigers. Ondanks herhaalde verzoeken van de conducteurs in de treinen weigerden de mensen om uit te stappen.

NS bevestigt de incidenten tegenover de Krant van Wakker Nederland:

“Hoofdconducteurs zijn de baas op de trein. Zij zijn bevoegd om de rit te staken als de veiligheid in het geding is. In deze gevallen kon de vereiste afstand van anderhalve meter tussen reizigers niet worden gewaarborgd. Als niemand dan wil uitstappen, blijft er niets anders over dan de trein niet verder te laten rijden. Zo nodig halen we ook de politie erbij. Die kan forse boetes uitdelen als men moeilijk doet.”