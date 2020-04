Geert Wilders neemt het op voor onze verzorgers! “We kunnen niet nog weken wachten. Dit moet NU worden opgelost!”

Geert Wilders moet helemaal niks hebben van de ‘lakse’ houding van minister Hugo de Jonge en hij krijgt veel steun vanuit de zorghoek. Vele mensen uit de zorg zijn geschokt en woedend over de reactie van De Jonge ‘dat de kwestie of personeel onbeschermd werkt nu niet speelt’. Zij maken zich namelijk wel zorgen over een tekort aan medisch spul, en Wilders neemt het voor hen op!

Wilders heeft niet zo op de nieuwe minister, hij vindt de beloftes van De Jonge maar weinig toereikend. Want wat heeft de zorg aan een bestelling die mogelijk pas over één week – of zelfs later pas – aankomt in Nederland. Het zorgpersoneel heeft NU behoefte aan extra materiaal!

Wilders heeft zijn uitspraken gebaseerd op verhalen uit de zorgsector, waar veel signalen te horen zijn dat de verdeling van materiaal niet altijd even eerlijk verloopt. Ook zijn er genoeg verhalen van zorgmedewerkers die aantonen dat zij niet altijd even veilig kunnen werken. Toch blijven zij onverschrokken werken, met alle gevolgen vandien.

Terecht dat Wilders een duidelijk antwoord eist van minister De Jonge, want de bestelde artikelen dienen zo snel mogelijk te komen.

In een tijd van crisis kunnen we niet enkele weken wachten op nieuw materiaal.