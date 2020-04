Gelekte documenten bezorgen domper voor Klimaatpaus Frans Timmermans! ‘Klimaatplannen Timmermans strijdig met EU-verdrag’

Dat is balen voor de op dit moment totaal irrelevante Frans Timmermans, uit een gelekt document van de juridische dienst van het Europees Parlement blijkt dat de plannen van Timmerfrans in strijd zijn met het verdrag van de Europese Unie. Dus al die moeite van Frans Timmermans is voor niks geweest.

Juristen van het Europees Parlement kregen de opdracht van de milieucommissie om de haalbaarheid van de plannen te onderzoeken. Nu blijkt uit interne documenten dat er dus niks haalbaar is, omdat de Europese Commissie helemaal niet mag interveniëren bij landen. Oftewel ze hebben helemaal niet het recht om iedere vijf jaar met belerende toon te spreken tegen landen die niet snel genoeg vergroenen, en ze mogen al helemaal geen boetes opleggen.

Zou de Europese Commissie dit wel mogen doen, dan zou feitelijk betekenen dat de Europese Raad en het Europees Parlement geen zak te zeggen hebben. En gelukkig voor de EU-lidstaten, hebben deze twee organen wel degelijk wat te zeggen.

Frans Timmermans krijgt dus toch niet zijn Klimaatpaus-titel toegewezen, want die macht heeft de Commissie gelukkig – nog – niet.

Het is fijn om te zien dat dit document is uitgelekt, dit betekent dat Frans Timmermans niet zomaar zijn autocratische plannen kan doordrukken zonder dat er een mandaat voor is. De EU krijgt terecht veel kritiek dat het ondemocratische trekjes heeft, maar gelukkig is Frans Timmermans nu terecht gewezen.

Klimaatpaus Frans zal tijdelijk een stapje terug moeten doen.