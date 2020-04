Goed nieuws! Hoekstra: ‘extraatje uit de schatkist voor corona bestrijdende zorgverleners’

Minister van Financiën Wopke Hoekstra zei in zijn wekelijkse gesprek met RTL Nieuws dat zorgverleners, die zijn verwikkeld in de strijd tegen corona, kunnen rekenen op een ‘extraatje uit de schatkist’: “We hebben als kabinet steeds gezegd dat het geweldig is wat er door al die professionals gedaan wordt en dat dat een beloning verdient, niet alleen in de vorm van applaus.”

Er zit dus een extraatje voor de zorgverleners in! De Tweede Kamer wilde dat hebben uitgezocht en heeft dus nu antwoord. Maar bedragen worden nog niet genoemd. Ook is het nog onduidelijk in welke begroting dat extraatje dan zal worden opgenomen.

Maar goed, ik ben allang blij dat ‘ie er komt! De zorgverleners verdienen inderdaad een beloning, naast de (toch ook aanzienlijke) getoonde blijk van waardering. Een veiliger besluit had Hoekstra ook haast niet kúnnen nemen. Ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die tegen een extra beloning voor dat zorgpersoneel zijn. Behalve als die te laag of exorbitant blijkt natuurlijk. En dan gok ik eerder op te laag.

Want laten we wel wezen: het is dan wel geen oorlog en we maken het niet van dichtbij mee, maar ze doen daar wel hun werk met gevaar voor eigen leven. En werken echt niet dag in, dag uit, van 9 tot 5. Man, wat zullen die blij zijn als dit eindelijk achter de rug is!