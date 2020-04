Groningse microbioloog Alex Friedrich: als regering ons beleid had geadopteerd waren er veel minder mensen overleden

In een lang interview met De Telegraaf veegt UMCG-microbioloog Alex Friedrich op ongekende wijze de vloer aan met het wanbeleid van de regering en het RIVM. Al heel vroeg in de crisis begon men in het noorden met een andere strategie: testen, opsporen, isoleren. Als de regering en het RIVM diezelfde strategie hadden gebruikt waren er veel minder mensen ziek geworden én gestorven.

Al maanden roept Friedrich dat er op grote schaal getest moet worden in ons land. Toen hij dat publiekelijk stelde werd hij meteen teruggefloten door minister Hugo de Jonge. Het kon allemaal niet wat Friedrich zei. Nou, zegt de microbioloog nu, dat is onzin. “De capaciteit in de laboratoria was nooit een probleem. Maar er was een verkeerde keuze gemaakt door het RIVM, dat uit veertig testlabs er slechts veertien aanwees.”

“Dat was geen goed besluit,” gaat Friedrich verder. “Toen hebben wij gezegd: maakt niet uit wat het RIVM zegt, wij willen dat onze labs in het noorden en het oosten zich gaan voorbereiden. Daardoor testen wij eerder en veel meer dan de rest van Nederland.”

“Het aantal besmettingen is hier veel lager,” stelt hij vervolgens terecht. “Ik denk dat als heel Nederland, buiten Noord-Brabant dat al snel te veel infecties telde, dit beleid had gevolgd, er veel minder mensen ziek waren geworden of waren overleden.”

Met andere woorden, het wanbeleid van het RIVM en het kabinet heeft levens gekost. Letterlijk.

Dat is al veelzeggend genoeg, maar Friedrich was nog niet klaar met zijn kritiek op het RIVM en het kabinet. Het RIVM blijft eigenlijk maar roepen dat kinderen het virus niet of nauwelijks verspreiden. Onzin, zegt Friedrich. “Natuurlijk dragen kinderen bij, anders zouden we het contact tussen kinderen en grootouders niet afraden. Bij virusziektes worden ouders elke winter ziek doordat hun kinderen hen besmetten. Waarom zou dat nu anders zijn?”

Het enige punt is, zegt hij, dat kinderen van basisschoolleeftijd weliswaar besmet raken maar zelf bijna nooit echt ziek worden. “Maar ik vraag me dan af,” gaat hij verder, “hoe gaat dat met hun ouders, vooral zij die lijden aan hoge bloeddruk of kanker en dus kwetsbaar zijn voor besmetting? Moeten die kinderen niet thuisblijven?”

En dan komen we bij het mogelijk openstellen van de verschillende regio’s. Friedrich geeft aan dat dit gebaseerd moet worden op de ziektecijfers per regio. In het noorden is de verspreiding stopgezet en in het midden van het land gaat het momenteel ook een stuk beter. “Laat contactberoepen onder strenge voorwaarden — denk aan mondkapjes en gezichtsschermen — weer aan het werk gaan in het midden van het land. Als het aantal besmettingen dan beweegt richting de aantallen in het noorden, kun je dit doorzetten.”

Ah ja. Mondkapjes. Misschien dat het kabinet ook in dit opzicht beter naar Dr. Friedrich kan luisteren dan naar Jaap van Dissel. Want als dat niet gebeurt krijgen we ongetwijfeld over twee maanden te lezen dat de economie alweer veel eerder opengezet kon worden… waardoor duizenden faillisementen voorkomen waren.

