Groot alarm: ‘Over twee dagen zitten intensive cares helemaal vol als corona even snel blijft verspreiden!’

Het lijkt helemaal mis te gaan met de behandeling van corona-patiënten op de intensive cares die Nederland momenteel rijk is. Als de stijging van met corona besmette Nederlanders nog twee dagen zo doorgaat, zo vertelt het belangrijkste IC-hoofd van Nederland, dan beginnen ziekenhuizen aan hun maximum te geraken. “Dat geeft geen goed gevoel,” zegt hij met enig stoïcijns alarmisme.

Alle ogen zijn dezer dagen gericht op Diederik Gommers. Niet alleen de topman van de intensive care van het Erasmus MC in Rotterdam, maar ook de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Hij vertelt vandaag bij Rijnmond dat er een groot probleem is. Er komt een fnuikend tekort aan IC-bedden aan, zo vertelt hij:

“Als de toestroom van coronapatiënten zo blijft toenemen, zou de intensive care-afdeling van het Erasmus MC wel eens binnen twee dagen vol kunnen zijn. Dat zegt Diederik Gommers, hoofd van de ic van het Rotterdamse ziekenhuis en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Gommers maakt zich dan ook zorgen om de toeloop van patiënten. “In ons ziekenhuis hebben we in een dag tijd tien patiënten opgenomen. We hebben nu ruim zeventig bedden voor coronapatiënten gecreëerd, maar er zijn er al vijftig bezet. Als het zo doorgaat, zitten we over twee dagen aan ons maximum. Dat geeft geen goed gevoel.”

Vanochtend in de Tweede Kamer heeft Gommers die woorden ook met cijfers en statistieken opnieuw uitgedragen. Hoe het moet over slechts twee dagen? Hoe moeten ziekenhuizen omgaan met de medische zorg als de intensive cares de patiëntenstroom niet meer aankunnen? Op die retorisch vraag gaf Gommers in de Troelstrazaal van onze belangrijkste vergaderzaal een beangstigend antwoord: “We weten het eigenlijk niet.”

