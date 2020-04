Grote partij illegale mondmaskers uit Nederland onderschept in banlieue van Parijs

In een voorstad van Parijs, een zogenaamde banlieue, zijn 140.000 mondmaskers gevonden die illegaal vanuit Nederland waren gesmokkeld. Smokkelaar en handelaar werden beide betrapt. Die eerste zou ze voor 80.000 euro hebben gekocht!

Het is jammer dat de wetmatigheid van ‘vraag & aanbod’ ook zo’n immorele, negatieve uitwerking heeft op de wereld. Niemand die enigszins begrijpt hoe de mens werkt, kan verbaasd zijn over deze handel (haha, de banner). Overheden doen er wat dat betreft zelf ook hard aan mee, door tot op het laatst mogelijke moment elkaar te overbieden (en de bestemming van de order te wijzigen richting die van de hoogste bieder).

Dus ja, met zulk nieuws is iedereen in ieder geval goed op de hoogte wat betreft de waarde van mondmaskers op het moment. Logisch dus dat deze straat-entrepeneurs smokkelnetwerken zijn gaan beginnen. En als het niet voor het geld is, dan is het misschien (al is het maar deels) om de verveling tegen te gaan.

Ze beginnen er in die banlieues nog behoorlijk goed in te worden ook. In de afgelopen weken zijn er meerdere partijen onderschept, waarvan minstens twee ter grootte van 30.000 mondkapjes! Frankrijk confisqueert deze allemaal, dus volgens mij is Nederland ze nu ook gewoon kwijt. Ik weet alleen niet of illegaal verkregen mondmaskers óók worden geconfisqueerd. Daarmee zou je nog wel eens diplomatieke onenigheid kunnen creëren, want dat is natuurlijk niet ‘solidair’.