Haal de broekriemen maar aan! IMF: ‘Dit wordt de ergste economische crisis sinds de jaren ’30!’

De wereld kan zich opmaken voor de grootste economische depressie sinds de jaren ’30, met dank aan de schade die het coronavirus aanricht aan allerlei economieën op de wereld. Dat zegt het IMF.

De economische onbezorgdheid is voorlopig voorbij. De wereld kan zich namelijk opmaken voor een levensgrote recessie die het in zo’n negentig jaar niet meer heeft gezien. Dat is geen angstvisioen van een zelfbenoemde doemprofeet, maar gewoon een bittere en eerlijke voorspelling. IMF-baas Kristalina Georgieva ziet het heel erg somber in voor de wereldeconomie in 2020 en 2021. Zij zegt:

“The pandemic sweeping the world will turn global economic growth “sharply negative” in 2020, triggering the worst fallout since the 1930s Great Depression, with only a partial recovery seen in 2021, the head of the International Monetary Fund said.

“Just three months ago, we expected positive per capita income growth in over 160 of our member countries in 2020,” she said on Thursday in remarks prepared for delivery ahead of next week’s IMF and World Bank Spring Meetings. “Today, that number has been turned on its head: we now project that over 170 countries will experience negative per capita income growth this year.”