Heel Nederland: Europese Commissie heeft zwak opgetreden bij coronacrisis. D66: Europese Commissie heeft het fantastisch gedaan!

Verreweg alle Nederlandse politici in het Europees Parlement vinden dat de Europese Commissie zwaar door het ijs is gezakt tijdens de coronacrisis. Maar niet D66, die kunnen het weer niet laten om de Europese Commissie de hemel in te prijzen. Zoals gewoonlijk is D66 niet in staat om rationeel te kijken naar het beleid van de eurocraten.





Veel partijen – van Forum en de VVD tot aan de PvdA – vinden dat de Europese Commissie pas veel te laat de regie heeft proberen op te pakken. Inderdaad leek het in de begindagen van de crisis erop alsof de Europese Commissie op vakantie was. Het bleef akelig stil. Deze crisis had JUIST het vertrouwen in de EU kunnen verhogen, helaas hebben de eurocraten keihard verzaakt.

Frans Timmermans hebben we überhaupt niet gehoord over de crisis, de beste man was weken lang stil en toen hij eindelijk zichzelf had herpakt kwam hij – uitgerekend in deze crisis tijd – met een verkooptruc voor zijn megalomane Groene Deal. De Europese Commissie heeft een slechte indruk achtergelaten.

Zoals gewoonlijk is D66 de enige partij die alleen maar lovend is over de Europese Commissie. Terwijl andere pro-EU partijen wel instaat zijn om kritiek te leveren – wat helemaal terecht is in deze kwestie – is D66 dat dus niet.

Dit is vrij typisch voor D66, en deze houding gaat D66 niet veel zetels opleveren in de toekomst. Ze durven hun heilige stokpaardje – de EU – nooit te bekritiseren, ook niet op een moment dat het helemaal terecht is om kritiek te leveren.