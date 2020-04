Het blijft schommelen in Nederland! Nieuwe dagcijfers van het RIVM: 147 nieuwe doden in Nederland en 308 ziekenhuisopnamen gemeld

Na de bizarre piek van gisteren zijn we vandaag gelukkig niet weer boven de 200 nieuwe doden geschoten. Wel zijn er weer meer dan 300 nieuwe mensen opgenomen (geweest). Wel blijft het aantal geteste besmettingen opvallend laag, het RIVM zet nu in op meer testen maar we zien er nog niet heel veel van.

Sinds gisteren zijn er:

– 308 ziekenhuisopnamen gemeld

– 147 overledenen gemeld

– 969 mensen positief getest Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden.#coronavirus #COVID19https://t.co/uRaraEpree — RIVM (@rivm) April 8, 2020