Het economisch motief bij RIVM-advies over mondkapjes voor zorgwerkers: ‘wél bij griep en niet bij veel gevaarlijker corona’

Duidelijker dan dit krijg je het haast niet: “Wat opvalt is dat adviezen minder streng zijn dan de bestaande influenzarichtlijn. Daarin adviseert het RIVM zelfs bij griep een mondkapje te gebruiken. Maar bij corona, dat veel gevaarlijker en besmettelijker is, geldt dit niet,” stelt beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) vast. Geld boven gezondheid.

Het RIVM krijgt steeds meer kritiek over zich heen. Voorzichtig, maar wel uit de juiste hoeken: de experts. Het virus werd gewoon grof onderschat door zowel het kabinet als het RIVM. Kwalijk, dat wel, maar daar waren ze niet alleen in! Het probleem is nu alleen dat het RIVM steeds meer door de mand valt bij het ontwijken van die verantwoordelijkheid.

Het is niet moeilijk om te zien hoe het RIVM de boel vanaf het begin compleet heeft onderschat. Termen als ‘kleine kans’, ‘niet heel besmettelijk’, ‘goed voorbereid’ en ander RIVM-jargon voor ‘niks aan de hand’ vlogen je in februari om de oren. Ziekenhuispersoneel kon gewoon zonder bescherming blijven werken! En toen kwamen de ‘oepsie’s’ en de ‘sorry’s’…

Het RIVM lijkt actief met advies te komen dat economische belangen vooropstelt. Bij de mondkapjes sowieso, want “volgens het RIVM is de coronarichtlijn mede vanwege de tekorten soepeler dan de griepleidraad.” Maar het RIVM hield ook heel lang vol dat er niets aan de hand was, dus wat voor signaal gaf dat richting het kabinet? Want mede daardoor werden er in maart nog mondkapjes en handschoenen aan China verkocht!

En dat economische belangen meewegen, snap ik ook heel goed. Als het RIVM daar vanaf het begin gewoon open en eerlijker over was, zou er veel minder om te doen zijn geweest. Maar nee, het RIVM kiest liever voor liegen. Want mondkapjes zouden ‘niet effectief’ zijn. Net als dat asymptomatische verspreiding nauwelijks voor zou komen. Of dat carnaval geen grote katalysator zou zijn geweest, dat vier je namelijk in klein gezelschap:

Ik ga stuk hier! Deze beste #JaapVanDissel van het #RIVM wil iedereen contacten met wie "ons" eerste #CoronaVirus slachtoffer carnaval heeft gevierd!? Appeltje eitje volgens meneer, want "Carnaval vier je meestal toch in een vrij kleine groep". Slaap lekker verder @rivm… pic.twitter.com/Jd548TFMxX — Nicole van den Broek (@NicoleBroek1) February 27, 2020

En zorgpersoneel kon na 24-uur klachtenvrij te zijn geweest, gewoon weer aan het werk. Besmetting kon mogelijk nog tot wel drie weken ná die 24 uur, maar ja: economische belangen. Dat lijkt de strategie van het ‘wetenschappelijke’ RIVM te zijn: gewoon adviezen met keiharde beweringen geven, teren op het beeld van expertise en dan weken later toegeven dat het advies ‘praktisch’ (lees: op geld gericht) was ingesteld.

Het RIVM had zich gewoon moeten blijven richten op wat het beste advies vanuit gezondheidsperspectief was geweest. De afwegingen maken tussen andere belangen, dat is aan het kabinet. Maar genoeg voor vandaag, straks vindt het RIVM dit artikel ook weer fake news.