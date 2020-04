Het gaat niet goed met BoJo! Boris Johnson opgenomen in het ziekenhuis vanwege corona

Elf dagen geleden was al bekend geworden dat Boris Johnson besmet was met Covid-19 tot enkele dagen terug had hij er geen last van, toch is zijn situatie rap verslechterd. Zo ernstig zelfs dat hij met spoed is opgenomen in het ziekenhuis. Uit voorzorg ligt de Britse premier nu in het ziekenhuis.

De persoonlijke doktoren van Johnson hebben hem geadviseerd dat opname het beste zou zijn. Nu kan men allerlei tests doen op Johnson, en heeft hij een betere garantie dat hij goed in de gaten wordt gehouden.

Toch blijft Boris Johnson stoïcijns doorgaan met het land leiden, hij gaat vanuit het ziekenhuis nog gewoon werken om het land door deze verschrikkelijke tijden te leiden.

BoJo roept mensen op om vooral binnen te blijven, net zoals in Nederland is de vrees groot dat men weer massaal naar buiten gaat als eenmaal de lentezon goed schijnt.

Zowel in Engeland als in Nederland zag men al foto’s voorbij komen van eigenwijze mensen die toch ‘even naar buiten moesten’.

„De premier bedankt zijn medische staf voor al het geweldige harde werk, en vraagt het volk nadrukkelijk om de overheidsadviezen om thuis te blijven, in acht te nemen, om levens te sparen.”

We hopen op een snel herstel voor BoJo!