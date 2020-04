Het partijkartel gaat doorrrr: PvdA’er Gerdi Verbeet wordt commissaris bij Unilever

Dit is dus waarom multinationals steeds weer op steun kunnen rekenen van de staat: het partijkartel en multinationals vormen één grote, hechte kliek. Het partijkartel helpt multinationals door middel van wetgeving — die nooit van betrekking is op het MKB en ZZP’ers — en die multinationals belonen politici vervolgens door hen een goedbetaalde baan aan te bieden als ze de politiek verlaten.

Ach nee, Van der Galiën, zo werkt dat niet! Echt niet! Je bent een smerige samenzweringstheoreticus!

Uhu, sure.

Oud-voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet is benoemd tot commissaris bij de Nederlandse tak van consumentengoederenmaker Unilever. Het PvdA-lid is de opvolger van Kitty van der Heijden.

Ach ja, waarom ook niet! Mevrouw heeft jarenlang in de politiek gezeten, was zelfs Kamervoorzitter, heeft weet-ik-hoeveel contact in de politiek, en wordt nu lekker commissaris bij één van de grootste en meest invloedrijke bedrijven ter wereld. Waarom ook niet? Tuurlijk, het is niet alsof ze heel veel ervaring in het bedrijfsleven heeft, maar dat heeft ze ook niet nodig. Nee, multinationals huren dit soort mensen in omdat ze invloed op de politiek willen uitoefenen. En met mevrouw Verbeet in de gelederen gaat dat vrijwel zeker lukken.

Zo rolt de Corruptocratie die Nederland feitelijk is — en wij, kiezers, laten het steeds maar weer gebeuren.

