Hilarisch! Geert Wilders maakt punt van orde: ‘Heeft iemand een paar sokken voor de heer Klaver? Hij is ze vergeten aan te doen.’

Af en toe moet er ook gelachen worden in het parlement. Geert Wilders kon het niet na laten om een opmerking te maken over de kleding keuze van Jesse Klaver. Die besloot namelijk om zonder sokken te gaan rondlopen. Dit ziet er volgens Wilders namelijk totaal niet uit, en Kamervoorzitter Arib is het met Wilders eens!





Punt van orde: heeft iemand misschien een paar sokken voor de heer Klaver? #waarzijndesokkenvanjesse#coronadebat pic.twitter.com/hxHb8kdv2n — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 22, 2020