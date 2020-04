Huh? Hoekstra en Italië claimen allebei overwinning in eurobonds-akkoord over coronasteun: ‘Zeer tevreden!’

Nou, zowel in Nederland als in Italië kan de vlag uit. Beide landen claimen de overwinning nadat de Eurogroep gisteren de deal bekendmaakte die de eurolanden hebben gesloten om de economie van door corona getroffen landen te stimuleren. Hoekstra gaat met veel zaken akkoord, behalve met coronabonds.

Een nogal hallucinante situatie is ontstaan: de ministers van financiën van alle landen die met de euro betalen sloten gisteren een meer dan €500 miljard kostende deal om de gevolgen van de crisis op te vangen. Dat geld zal disproportioneel toekomen aan landen als Italië, die in de jaren voor de coronacrisis een rommel hebben gemaakt van hun huishoudboekje. Puntje voor Italië. Máár: er komen geen eurobonds. Dus ook minister Hoekstra kon zichzelf een overwinnaar noemen.

Leuk stukje enerzijds/anderzijds bij de NOS:

“Uiteindelijk heeft Nederland niet alle harde voorwaarden kunnen binnenslepen. Minister Hoekstra heeft lang vastgehouden aan zijn eis dat landen alleen geld uit het noodfonds, het Europees Stabilisatie Mechanisme (ESM), kunnen krijgen als ze ook hun economie zouden hervormen. Oftewel: zodra de crisis voorbij is, moet er worden bezuinigd om de begroting op orde te brengen en die eisen kunnen door de geldschieters worden opgelegd. Die eis is uiteindelijk van tafel gegaan. Landen die geld nodig hebben kunnen dat zonder voorwaarden lenen bij het ESM, als het maar voor medische zorg wordt gebruikt. De zuidelijke landen onder aanvoering van Italië wilden ook zonder voorwaarden geld kunnen lenen voor het herstel van de economie na de huidige crisis.”

In totaal is er zo’n €540 miljard beschikbaar via de diverse kanalen – ESM-uitbetalingen, Europese werktijdsverkorting en ook nog eens honderden miljarden voor ondernemers van de Europese Investeringsbank.

Ook komen er “innovatieve financiële instrumenten” om de economische crisis te bestrijden. Frankrijk zegt dat dit eurobonds zijn, Hoekstra zegt echter dat deze bewoording zo vaag is dat Nederland z’n hoofd er niet aan kan stuiten. Eén ding is duidelijk: het akkoord is gesloten, maar het Europese gebakkelei zal nog wel voortduren…