IMF voorspelt economische krimp van 7,5 procent: ‘Nederlandse economie wordt buitengewoon hard getroffen’

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) schetst met de voorspellingen een “net zo somber of zelfs slechter” beeld als economen van ABN Amro, ING en het Centraal Planbureau. Waar grote economieën met zo’n 6,1 procent zullen krimpen, zal Nederland ruim 7,5 procent krimp moeten zien te verkroppen.

Het IMF geeft zelf al aan dat hun ramingen ‘extreem onzeker’ zijn. In het basisscenario gaan ze uit van het verdwijnen van de pandemie in de tweede helft van het jaar. In dat geval zou de wereldeconomie in 2021 weer met 5,8 procent groeien. Dat zou al een behoorlijke klap zijn, maar wel gepaard gaan met een aardig snel herstel.

Maar goed, het is veel aannemelijker dat we het corona-hoofdstuk niet in 2020 af zullen sluiten. En dat doet behoorlijk wat met de cijfers in de ramingen natuurlijk. Dan zou de wereldeconomie in 2021 nog eens met zo’n 8 procent krimpen. En in dat scenario zou Nederland 7,5 procent krimpen: 60 miljard euro in één klap verdampt. En 8000 miljard euro wereldwijd: “Dat is net zoveel als de hele economie van Duitsland en Japan samen.”

En let wel, dit gaat om het scenario waar de pandemie langer duurt, niet ‘eindigt in de eerste/tweede helft van 2021’. De enige reden dat dit ‘het zwartste scenario’ van het IMF is, is omdat 2022 ze nog te ver weg (en daarom te onzeker) is. Dat kan ik het IMF ook niet kwalijk nemen, dan heb je het namelijk over ‘de Grote Depressie is er niks bij’-scenario’s, waarbij je toch wel graag eerst wat degelijke onderbouwing wil kunnen leveren!