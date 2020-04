Islamitische Staat is terug van nooit weggeweest: ‘Jullie coronacrisis, wij plannen nieuwe aanslagen!’

Nu bijna de hele wereld in crisis verkeerd vanwege de coronacrisis, ziet de Islamitische Staat kansen om opnieuw toe te slaan met aanslagen.

Even dachten we dat de Islamitische Staat (IS) was verslagen. Niets is minder waar. Terwijl bijna de hele wereld momenteel gebukt gaat onder de coronacrisis, werken de terroristen in het geniep aan een wederopstanding.

De coronacrisis in de wereld blijkt een gouden greep voor orthodoxe gelovigen die corona wegzetten als de wil van God of Allah. Van dat laatste maakt IS nu momenteel dankbaar gebruik. Ze zijn opnieuw begonnen om nieuwe terroristen te rekruteren die aanslagen zouden moeten plegen op ‘Westers’ grondgebied.

Eerder riep de terreurbeweging haar volgelingen nog op om niet naar gebieden te trekken waar het coronavirus heerst:

“Gezonde mensen moeten zich onthouden van plekken die door het virus zijn geraakt”, stond in een verklaring die door IS werd verspreid. Ook riep IS haar ‘strijders’ op hun mond te bedekken tijdens het hoesten en regelmatig de handen te wassen. Uiteraard alles in het kader om genoeg strijdkrachten te sparen voor een nieuwe aanslag…