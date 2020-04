Jaja ‘solidaire’ D66-nepnieuws-tante is weer helemaal terug van weggeweest: ‘Huren gaan we niet bevriezen, ik vertrouw op de eerlijkheid van verhuurders’

Ze is nauwelijks weer terug als minister en laat meteen zien waarom NIEMAND haar heeft gemist. Kajsa Ollongren doet een ‘moreel appèl’ op alle verhuurders in deze barre tijden. Ze is van mening dat de overheid niet de belastingen of de huren hoeft te verlagen. Wat fijn om haar weer terug te hebben als minister…

Het lijkt erop alsof het kabinet erop uit is om de middenklasse te doen laten verdwijnen. Belastingen tijdelijk verlagen? Ho maar! Huren verlagen, of deels compenseren? Ho maar!

Kajsa Ollongren liet meteen weer van haar horen bij haar rentree vanmiddag – gelukkig voor haar persoonlijk is ze inmiddels weer helemaal hersteld van haar ziekte.

Ollongren zag helemaal niks in het plan om de huren te bevriezen, liever gaat ze ervan uit dat sommige verhuurders – die het geld kunnen missen – wellicht zelf de huren bevriezen.

”Ik vertrouw er op dat verhuurders maatwerk leveren als huurders door de coronacrisis in de problemen komen”.

Kamerleden waren uiteraard helemaal niet tevreden met dit antwoord. Want zoals Henk Nijboer zei: “In een moreel appèl kan je niet wonen!”

Juist in deze crisistijd moet het kabinet de belastingen drastisch verlagen, waardoor schulden niet toenemen en mensen nog op normale wijze hun vaste lasten kunnen betalen.

Maar ho maar! De overheid is uiteraard niet voor haar burgers, liever geven zij cadeautjes weg aan gigantische multinationals. Het moge maar weer eens duidelijk zijn: het probleem is de overheid zelf.