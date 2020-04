JusticePourAdil – Relschoppende ‘Belgische jongeren’ slopen en plunderen politiebusje, gaan met vuurwapen aan de haal

Gistermiddag had een flink aantal ‘Belgische jongeren’ volgens HLN spontaan last van acute ‘lockdownmoeheid‘. Maar het lijkt er meer op dat de eergisteren voor de politie weggevluchte (en vlak daarna door de politie aangereden) Adil de aanleiding is geweest voor deze enorme rel. Echt afschuwelijk!

Rellen

GeenStijl heeft allemaal video’s van wat zich gisteren in Anderlecht (Brussel) heeft afgespeeld. Het lijkt wel een oorlogsgebied. De stenen vliegen in het rond, politiewagens worden compleet vernield, er zijn schoten van een vuurwapen te horen, we zien de inzet van waterkanonnen en de ouderwetse wapenstok komt er ook aan te pas.

#JusticePourAdil

De aanleiding kun je al haast wel raden. Want in Anderlecht gebeurde precies hetzelfde als wat al zo vaak in Amerika is gebeurd. Een 19-jarige jongen genaamd Adil probeerde op zijn scooter een politiecontrole te ontwijken. Een beetje hangen in het park met je scooter valt namelijk niet onder de uitzonderingen voor de Belgische lockdown-maatregel: ‘alleen essentiële verplaatsingen toegestaan’. Hij probeerde dus gewoon (samen met nog een scooterrijder) weg te vluchten voor de politie.

Mss ben ik kortzichtig, maar Adil is vannacht overleden, nadat hij is WEGGEVLUCHT v/d politie en toen is aangereden. Hoezo #JusticePourAdil? Ja het is erg dat hij is overleden, maar dit is toch niet de schuld v/d politie dat hij is gevlucht?! https://t.co/JUKkoPRkvp — Arne De Volder (@DevolderArne) April 11, 2020

Weggevlucht

De politie zet de achtervolging in. Er komt een politiewagen vast te staan, die daardoor de andere scooter kwijtraakt. Maar er komt versterking aangereden op dezelfde straat als waar Adil op rijdt, in tegengestelde richting. Adil geeft gas om aan de politie te ontsnappen en wil daarbij een busje inhalen. Net op dat moment komt, op de andere weghelft, de versterking van de politie achter het busje vandaan en rijdt daarbij per ongeluk Adil aan met een frontale botsing…

Precies als in Amerika dus: zwart knaapje wordt aangereden/doodgeschoten/te hard aangepakt door de politie. De politie is racistisch en het ventje had natuurlijk niks gedaan. Er komt een ‘#justiceforX’ en bij de eerste de beste gelegenheid komen er rellen. Dat later blijkt dat het knaapje een drugsdealer was, een wapen opzak had of instructies van de politie negeerde, maakt allemaal niet uit. En ja, de politie in Amerika gaat ook te vaak wel echt véél te ver, dat erken ik meteen. Maar de vergelijking gaat in dit geval volgens mij wel prima op.

De Belgische politie houdt nog rekening met ‘lockdownmoeheid’ als mogelijke oorzaak, maar álle beelden laten toch vrijwel uitsluitend één soort groep zien. Of wil de Belgische politie beweren dat die groep disproportioneel hard getroffen wordt door de lockdown? Of er zelf meer last van hebben dan de rest? Kom nou toch…