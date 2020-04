Kabinet is duidelijk naar alle sectoren: ‘Geen coronaplan? Dan mag je niet open!’

Zojuist tijdens de persconferentie kwam het kabinet met duidelijke taal. Als sectoren geen duidelijk coronaplan hebben dan mogen ze ook niet open. Sectoren moeten zich gaan voorbereiden op de anderhalvemetereconomie. Het kabinet acht zo’n protocol noodzakelijk om binnenkort weer open te gaan.

Wiebes was duidelijk, bedrijven moeten zich gaan voorbereiden op de anderhalvemetereconomie. Dit is voor bedrijven en sectoren de enige manier dat ze binnenkort weer open kunnen.

“Als je niet zo’n protocol hebt klaarliggen, kan ik me bijzonder moeilijk voorstellen dat je open kunt”,

Een speciale commissie zal gevormd worden om al deze protocollen te beoordelen. Ook zal er meer duidelijkheid komen over de handhaving, vandaag de dag blijft dit een heikel punt. Zoals afgelopen weekend, toen de parken – vanwege het mooie weer – alsnog vol stroomden.

“In een goed plan komen dingen die te maken hebben met afstand houden, hygiëne, beschermingsmaatregelen en gedragsbeïnvloeding van klanten en leveranciers”

De beheersing van het virus staat voorop, wat betekent dat sectoren die al protocollen klaar hadden liggen niet nu direct weer open kunnen. De speciale commissie moet hier namelijk nog duidelijke richtlijnen voor vormen.

Het is te hopen dat we volgende week meer concrete informatie krijgen van het kabinet. Wel is het goed om te zien dat men al wel druk bezig is met mogelijkheden om te overleven in een anderhalvemetereconomie. Want bedrijven moeten komende maanden toch ergens hun inkomen bijeen sprokkelen.