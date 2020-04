Kijk dan: walgelijke homospuger veegt eigen straatje schoon in video met homohaatinfluencer Youness Ouaali

Dames en heren, gaat u er maar eens goed voor zitten. Wij hebben hier voor u de meest sneue, treurige en narcistische video van de dag. De maker? Nou, behalve de pedofiele homohater Youness Ouaali ook de homohatende coronaspuger uit Amsterdam. Samen gaan ze even benadrukken niets tegen homo’s te hebben.

Hoe lang deze video nog online staat valt te bezien: het is goed mogelijk dat YouTube deze smurrie in de loop van de dag verwijdert. Maar tot de tijd: hier ziet u dus hoe narcistische kansenparels opereren. Aan de linkerkant in het fleurige bloesje zien we Youness Ouaali, de man die veroordeeld is omdat hij z’n lusten botvierde op een zwakbegaafd minderjarig meisje. Ook dreigde om – in naam van Allah, uiteraard – op Urk enkele “incestboeren” in elkaar te slaan. Verder op z’n kerfstok belachelijke uitspraken over hoe homoseksualiteit ontstaat: door hard op je hoofd te vallen.

Fijne kerel, dus, die Youness, maar wel uitgerekend dé autoriteit om de homospuger uit Amsterdam (we besteedden gisteren al aandacht aan hem) het vuur aan de schenen te leggen in een vlammend vraaggesprek. Of eigenlijk… niet echt, natuurlijk. De speekselverspreidende viespeuk die eerder nog totaal niet homofobe uitspraken deed als “kankerhomo’s” en “homo’s zijn niet normaal” mag nu beweren “Ik heb niks tegen homo’s, ze mogen van mij hun ding doen.” Heel geloofwaardig, inderdaad!

Het publiek van YouTube is in ieder geval niet erg te spreken over de gladde goedpraatvideo van de twee homohaters: het heeft momenteel ruim drieduizend duimpjes naar beneden () verzameld, en slechts de helft daarvan aan duimpjes omhoog (). “Kan dit niet bepaald een interview noemen als je als “interviewer” suggestieve vragen stelt waarin je zelf al het antwoord geeft. Je legt de woorden in zijn mond,” aldus één van de meest populaire reacties onder de video.

De kerel heeft zich na deze stoere en journalistiek zéér doorwrochte (kuch, kuch) video toch maar bij de politie gemeld.