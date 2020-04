Klimaatgekte nog lang niet verdwenen uit Nederland: ‘Meerderheid Nederlanders ziet coronavirus als kans om klimaat te redden’

De bezorgdheid over het klimaat is niet afgenomen de afgelopen weken, sterker nog mensen zijn nog ‘bewuster’/woke geworden. Zij zien deze crisis als de ideale gelegenheid om een ‘duurzame economie’ op te bouwen. Waar vóór de crisis zo’n 6 op 10 Nederlanders zich zorgen maakten om het klimaat, is dat gestegen tot 7 op 10.

Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat juist nu meer Nederlanders dan vóór de crisis zich ‘veel of enige zorgen’ maken om het klimaat. Als toevoeging zou ik wel zeggen dat het raar is om mensen die zich ‘veel’ of ‘enige’ zorgen maken als één groep te definiëren. Veel mensen geven vaak wel om lokaal milieu, maar het klimaat vindt men dat toch weer een ver-van-mijn-bed-show.

Uit het onderzoek van I&O Research blijkt dat 6 op 10 Nederlanders deze crisis als een openbaring zien. Zij zien dit als een moment van bewustwording, men gaat zich ineens vragen stellen over de mogelijkheden tot een duurzame economie. Opmerkelijk genoeg is er dus een crisis nodig om mensen te bewegen tot radicale verandering, het is dus geen intrinsiek doel/standpunt van oorsprong.

Wanneer de crisis over is, zullen veel van deze utopische en idealistische ideeën/houdingen weer wegzakken gok ik.

I&O Research heeft deze peiling gedaan in opdracht van Milieudefensie, dus de vraag is hoe betrouwbaar en representatief zo’n peiling is. Grappig genoeg trekt de directeur van Milieudefensie, Donald Pols, uit zijn ‘eigen’ peiling een heel ferme conclusie. De overheid moet aan de hand van deze peiling juist nu doorzetten wat betreft de klimaat-agenda.

“In eerste instantie is corona een ramp, zeker geen kans, die we aan de gezondheidsexperts overlaten. De vraag die daarnaast voorligt, is wat te doen met de economische crisis als gevolg van corona. Investeringen moeten de volgende crisis, de klimaatcrisis, voorkomen en deze zeker niet versterken. We zien nog niet dat het kabinet dit doet, eerder het tegenovergestelde, en dat baart ons zorgen.”

De Klimaatrebellen proberen ook tijdens deze crisis hun agenda keihard door te drukken. Dat wordt maar weer eens pijnlijk duidelijk.