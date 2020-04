Klimaatkerk helemaal hysterisch vanwege documentaire linkse activist Michael Moore! ‘De film mag niet meer vertoond worden’

Jarenlang was Michael Moore de held van radicaal links Amerika, maar in één klap is hij de meest gehate man binnen de linkse kringen in Amerika. Hij heeft namelijk een kritische documentaire geproduceerd waar de duurzaamheid van duurzame energie ter discussie wordt gesteld. Want hoe schoon is zonne-energie, windenergie en biomassa eigenlijk?

Voor ‘klimaatsceptici’ was de documentaire niet bijzonder leerzaam, er werden voornamelijk open deuren ingetrapt. Al langer weten we dat biomassa totaal niet duurzaam is, en ook zonne- en windenergie is niet bepaald duurzaam.

Maar voor de klimaatkerk in Amerika sloeg deze documentaire in als een bom. Jarenlang heeft Moore zijn linkse complotten, onzin en idealen mogen verkondigen, en werd hij keer op keer op handen gedragen door de linkse deugmensen in Amerika. Nu stelt hij, terechte, vraagtekens bij de energietransitie in de Verenigde Staten en wordt hij direct bedreigd door alle linkse wappies in én buiten de VS.

Terwijl Michael Moore – als producent van de film – samen met regisseur en oud-milieu-activist Jeff Gibs niks anders voor ogen hadden dan de milieu-activisten in de VS wakker te schudden. De docu stelt namelijk dat de idealen van de Groene Khmer in handen zijn gevallen van de ‘kapitalisten’ en zij nu hun idealen misbruiken om hun eigen fortuin veilig te stellen. Resultaat hiervan is dat veel ‘schone energie’ helemaal niet schoon is. De documentaire is dus eigenlijk een wake-up call.

En de onderliggende boodschap is natuurlijk dat kapitalisme waardeloos en corrupt is, maar ja dat is de boodschap die Moore al decennia roept.

Wij zouden zeggen: pak wat popcorn, geniet van de documentaire voordat hij KEIHARD wordt gecensureerd door linkse deugers.