Lekker op tijd! China wil opeten van honden en katten voortaan verbieden

China is zogenaamd ‘hard’ bezig om haar internationale imago op te poetsen. Dat mag ook wel, zou je denken, nadat de communistische staat het nieuwe coronavirus heeft losgelaten op de rest van de wereld. Hoe Beijing dat probeert te doen? Nou, onder meer door Westerse kritiek op de behandeling van dieren eindelijk iets van serieus te nemen.

Uit een lijst die gepubliceerd is waarop dieren staan die gefokt mogen worden voor consumptie blijkt namelijk dat honden en katten ervan af zijn gehaald. Struisvogels en vossen (wat? Vossen? Wie fokt nou in vredesnaam vossen voor consumptie?) staan er om onverklaarbare redenen nog wel op, maar goed, dierenactivisten moeten hun winst pakken waar ze kunnen. Zéker waar het China betreft.

Honden zijn om twee redenen van de lijst gehaald De eerste is omdat er al jaren grote internationale zorgen zijn over de misstanden in de Chinese hondenfokkerij. Nu is natuurlijk hét moment om daar iets mee te doen als je China bent. Ten tweede zijn er steeds meer Chinezen die een hond als huisdier nemen. Heel gek, maar die mensen kijken er toch een beetje op neer als ze zien dat het broertje van Fikkie lekker opgepeuzeld wordt door buurman Henk.

Hartstikke mooi hoor, maar een blinde ziet nog dat dit puur om reputatie-bescherming gaat. China beweerde dat het nieuwe, dodelijke coronavirus afkomstig is van een voedselmarkt in Wuhan. Daarom heeft het land al meerdere maatregelen genomen tegen de verkoop van controversieel vlees voor consumptie. Denk daarbij aan soep van exotische slagen en vleermuizen. Dit past daarbij. Voor de rest heeft China natuurlijk lak aan ‘dierenrechten.’ Het gaat ze er alleen om dat ze er nu nogal gekleurd opstaan.

Moeten we dit daarom al te serieus nemen? Neen. Leuk voor die honden en katten dat ze voortaan niet meer in een lokale soep verdwijnen, maar het communistische regime mag daardoor niet, als deze crisis eenmaal achter ons ligt, buitenschot blijven. Er moet een politieke afrekening komen voor deze uit China afkomstige én door China veroorzaakte crisis.

