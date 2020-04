Limburgse PVV-motie over bindend en correctief referendum aangenomen! Geert Wilders: ‘Hulde! Laat de rest van Nederland snel volgen!’

De PVV-fractie uit Limburg had in december 2018 een motie ingediend over de mogelijkheid voor een bindend en correctief referendum. De motie is na anderhalf jaar tijd eindelijk aangenomen! Nu is het aan de provinciebewoners of er een referendum gaat komen of niet. Er zijn 40.000 handtekeningen nodig voor de invoering van een bindend en correctief referendum!





Goed nieuws voor de PVV, en andere pro-referenda partijen, er is nu een reële kans dat er een bindend en correctief referendum gaat komen in de provincie Limburg. Er zal nu een handtekeningen actie worden gestart om 40.000 handtekeningen te verzamelen.

Geweldig! Limburg komt met een correctief en bindend referendum, uitvoering vd in het Limburgs Parlement aangenomen PVV motie uit december 2018 en het collegeprogramma. Hulde! Laat de rest van Nederland snel volgen!#referendum #limburg #PVV https://t.co/D3vATcc6SB — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 29, 2020

Mocht het aantal benodigde handtekeningen worden behaald dan krijgen we een leuk experiment te zien in de provincie Limburg. Ze krijgen namelijk een bindend referendum, wat helaas in provinciaal verband niet betekent dat politici zich moeten houden aan de uitslag. Zij moeten wel vooraf bekend maken of zij zich politiek binden aan de uitslag, dus de term ‘bindend’ is lichtelijk eufemistisch maar dit komt omdat een echt ‘bindend’ referendum in strijd is met de provinciewet/grondwet. Er komt geen initiërend referendum, alleen een correctieve vorm; wat inhoudt dat er alleen referenda kunnen plaatsvinden over al genomen besluiten. Limburgers kunnen niet zelf een thema of onderwerp aankaarten.

Huidige Statenleden hebben al laten weten dat zij dit experiment graag in de praktijk willen zien. Sommige hopen zelfs dat het referendum minstens 1 of 2 keer zal worden gebruikt voor de nieuwe provinciale verkiezingen in 2023.

Het zal een interessant experiment worden, vooral voor landelijke partijen is dit iets om goed in de gaten te houden. Laten we hopen dat een partij als D66 dit keer niet weer de doodsteek zal geven aan het referenda-idee.