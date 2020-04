Lol! BIJ1 van Sylvana Simons hekelt ‘cisgender’ coronabeleid van Kabinet! ‘We moeten een intersectionele- en mensenrechtenbenadering toepassen op de coronacrisis’

De intersectionele genderdrammers van BIJ1 hebben de laatste tijd niet stilgezeten. In deze tijden van crisis komt namelijk de ware aard naar boven van het walgelijke Witte Patriarchaat, dat een enorm heteronormatief én dus discriminerend coronabeleid erop nahoudt. Gelukkig komen de koene ridders van BIJ1 ons bevrijden van dit beleid…..

Op de site van BIJ1 hebben ze een warrig, intersectioneel betoog geschreven over de vele misstanden van het kabinet bij de aanpak van deze crisis. En wat blijkt? Vooral de toon bevalt BIJ1 niet! Want hoezo noemt onze koning tijdens zijn toespraak het niet doorgaan van een kerkdienst een tragedie, maar pinkt hij geen traantje weg voor een moskeedienst? Dit is uiteraard een complot bedacht door onze koning!

Door de algehele COVID-19 formele berichtgeving heen worden regelmatig voorbeelden aangehaald die duiden op een Nederlandse samenleving van traditionele normen en waarden. Zo refereert de koning in zijn toespraak op 20 maart aan “de sportclub, de koffieochtend, de muziekvereniging, het familieweekend, de kerkdienst”. Het aanhalen van de kerkdienst wel en niet bijvoorbeeld de moskee, is een politieke keuze. Wanneer hij kinderen toespreekt noemt hij “balletles of voetbal” wat niet expliciet, maar wel impliciet verwijst naar gendernormatieve tegenstellingen.

Het betoog is doorspekt van identitair gebrabbel, van ‘OK Boomer’ tot onbegrijpbaar, linkse identitaire termen. BIJ1 kan dit als geen ander. Gelukkig voor ons hebben ze naast onnavolgbare kritiek ook enkele tips meegegeven. Wellicht kan premier Rutte hier wat mee!

Voor overheid en (medische) autoriteiten – check het taalgebruik: Pas een intersectionele – en mensenrechtenbenadering toe ook op crisis beleid en communicatie. Vermijd de te vage verwijzingen naar ‘het gezin’ of ‘het huishouden’. Dit is voor iedereen anders in te vullen in een samenleving waarin we gender-, seksuele en relationele diversiteit willen waarborgen. Spreek bijvoorbeeld liever over mensen met wie je een ‘intieme relatie’ hebt. Voor ons allemaal op straat – check je aannames: Wanneer het toch noodzakelijk is om onbekenden op straat aan te spreken voor veiligheid van ieders gezondheid, vraag dan of de groep een ‘quarantaine gezin’ betreft.