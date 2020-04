LOL! Experts bekritiseren selectieprocedure corona-app: ‘Niet transparant’

Een overheid, die steeds weer faalt met digitalisering, die wel even een app selecteert om mensen én hun gezondheid te tracken? What could possibly go wrong?

Nou, een hele boel, blijkbaar. Want hoewel ze nog maar net bezig zijn met de ontwikkeling en/of selectie van een zogenaamde ‘corona-app’ leveren experts nu al kritiek op de manier waarop dit allemaal gebeurt. Volgens ICT- en privacy-experts verloopt het selectieproces ‘te haastig en chaotisch.’ Eén zo’n expert, Brenno de Winter, laat zelfs opschrijven in het NRC Handelsblad: “Ik vond de sfeer positief. De teleurstelling kwam aan het einde van de dag, bij de afsluitende sessie. Toen realiseerde ik me, o mijn god, jullie gaan doen waar je zin in hebt.”

De shortlist bevat zeven mogelijke apps. Ongelooflijk genoeg bevinden zich daar apps bij die “acht betrokken experts,” aldus het NRC, “expliciet hadden afgekeurd.” En ondertussen staan apps die zij juist als “kansrijk” inschatten niet op de shortlist. “Het begint te rieken naar onbehoorlijk bestuur,” aldus De Winter.

Expert Tom Demeyer van Waag, een onderzoeksinstiuut voor kunst, technologie en samenleving, stelt dat maar twee van de zeven voorstellen voldoen aan de voorwaarden die “Veilig Tegen Corona” (een verbond van experts) hebben gesteld. “Nog niet volledig. Maar die wil je dan een kans geven.”

Rejo Zenger legt uit in een blogpost dat het selectie proces “gehaast en chaotisch” verlopen is. “De vooraf bepaalde agenda was onbespreekbaar en procesvragen werden niet beantwoord. Heldere criteria ontbraken, en er was geen tijd om deze af te stemmen waardoor de beoordelingen sterk uiteenliepen.”

Maar ondertussen wordt de gewone burger gevraagd om de app die uiteindelijk geselecteerd wordt op zijn mobieltje te zetten, waarna zijn gedrag — waar hij naartoe gaat, etc. — in de gaten gehouden kan worden.

Experts uiten kritiek op procedure voor corona-apps – https://t.co/hAF6OX3vxz

"Onvermijdelijke fouten"#Rutte?Naast fiasco 600.000 #mondkapjes door foute bestelling ministerie VWS, nu geen goede kwaliteitscontrole #CoronApp door ministerie aldus experts. #exitstrategie is zo exit. — GJ Alexander Knoops (@gjknoops) April 18, 2020

Juist.

Heel gek, maar op de één of andere manier kun je best begrijpen dat er mensen zijn die hier toch wat kritisch tegenover staan.

Omdat de gezondheid van ónze lezers ons wél kan bommen hebben wij gepartnerd met Stil.nl om u in staat te stellen om — ondanks de zogenaamde schaarste waar minister Hugo de Jonge het gisteren over had — tóch beschermende mondkapjes aan te kunnen schaffen. Overal adviseren overheden burgers om mondkapjes te dragen. In België, Amerika en Duitsland, bijvoorbeeld. In veel andere landen is het dragen ervan zelfs verplicht (Oostenrijk, Turkije). Volgens De Jonge is er een “schaarste,” maar die is er alleen als je je afhankelijk opstelt van onze luie regering. Als je op onze eigen ondernemers vertrouwt zijn er juist wél genoeg mogelijkheden. Via Stil.nl kun je voor 29,95 euro 20 beschermende mondkapjes kopen. Voor 39,95 euro heb je zelfs 10 FFP2-mondkapjes (die nog meer bescherming bieden). Want ja, ze werken wel degelijk. Ze vertragen de verspreiding van het virus én verminderen mogelijk zelfs de ernst van de besmetting. Daarom zeg ik: doen!

Volg mij op Twitter en Steun mij op BackMe.