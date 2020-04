‘Mark en Wopke, speel geen Sinterklaas! We hebben die miljard euro voor Italië zelf ultiem hard nodig’

‘Ik wil nog eens terugkomen op Italië en de scheldpartijen in de richting van Nederland,’ schrijft columnist Frits Bosch. Hij is het niet eens met de €1 miljard euro die Nederland op tafel legt om de Italianen tevreden te houden. Dit is niet het moment om voor Sinterklaas te spelen, meent hij.

Mark Rutte komt met een charme-offensief en keert één miljard euro uit naar de spaghettiliefhebbers. Dat is goddomme Nederlands belastinggeld, waar Nederlanders keihard voor hebben gewerkt. Is hij nu helemaal gek geworden? Dat geld is betaald om goede zaken te doen voor ónze burgers. Dat geld hebben wij niet opgebracht voor een ver, corrupt en maffioos land. Hij speelt nu van ons belastinggeld Sinterklaas omdat hij een wit voetje wil halen bij deze mensen.

Als we dan nog eens teruggaan naar het issue dat hier speelt: Rutte en Hoekstra hielden hun poot stijf om geen eurobonds te verstrekken voor Italië en andere landen die hun huishoudboekje NOG NOOIT op orde hebben gebracht. Zij vinden het “walgelijk” dat Nederland ze nu niet uit de brand helpt. Op deze site heb ik uitvoerig uit de doeken gedaan welke risico’s er allemaal spelen bij eurobonds, coronabonds. Het komt er op neer dat we onze creditcard gaan afgeven aan landen die daar mateloos gebruik van kunnen maken. Het perverteert en ze raken verslaafd aan de geldkraan en bovendien neemt het totale risico van het financiële EU systeem nog veel verder toe.

De betreffende landen hebben geen enkele hand in eigen boezem gestoken. Het is een al te bekend verschijnsel dat als een land op z’n gat ligt, de vijand zich buiten de landsgrenzen bevindt. “Niet wij zijn schuldig aan deze ellende, nee, het zijn die walgelijke Nederlanders!” Wat ik dan zeg in rond Amerikaans: “fuck you!”

Terugkerend naar Nederlandse pers en economen. Dat de Nederlandse pers zijn afkeuring uitsprak over de weigering van Rutte en Hoekstra verbaasde mij niet. De Nederlandse pers is “moreel hoogstaand en superieur” dus daar past sowieso empathie voor de landen die nu onderuit gaan. Ze waren geheel rolvast. Maar wie schetst mijn verbazing als een aantal Nederlandse economen zoals Dirk Schoenmaker, Barbara Baarsma, Sweder van Wijnbergen, Harald Benink, Coen Teulings, Rick van der Ploeg, Lans Bovenberg, Bas Jacobs en Rens van Tilburg de “obstructie van Rutte en Hoekstra is contraproductief”. Hoezo? Hun obstructie was in mijn ogen juist superproductief.

Arnoud Boot is verbaasd over de massale steun voor zijn open brief. ‘Ik ben niet zo erg van manifesten. En al helemaal niet van manifesten die voor veel discussie zorgen. Maar dit keer zijn we het allemaal eens. Uiteraard mag Nederland op andere momenten andere landen ter verantwoording roepen’, stelt hoogleraar Boot. Heer Boot, ik ken heel wat Nederlandse economen, en in mijn rondvraag komt naar voren dat ze het allemaal eens zijn met Rutte en Hoekstra. Wat u meent is niet waar.

Boot smeekte in een emotionele oproep, bijna tot tranen toe geroerd, ‘Wij als Nederland moeten juist volledig dekking geven aan de stutpakketten die Italië en Spanje willen uitzetten voor hun economie. Dan kan via het noodfonds ESM of via de uitgifte van Coronabonds. Nu moet je onderdeel zijn van de oplossing, zoals de banken zeggen over zichzelf, en niet voor verdere onzekerheid zorgen.’

Boot en die moreel zo hoogstaande economen zouden gelijk hebben als er helemaal niets gedaan wordt voor die landen. Maar dat is natuurlijk niet zo. De ECB heeft €1.110 miljard openstaan op staatsleningen en de opkoop van bedrijfsobligaties. Monetaire financiering die langs het randje gaat omdat bij een sterk negatieve economische groei het monster van ‘hyperinflatie’ opdoemt, beste economen. Bovendien wordt er een Coronafonds geformeerd. Kortom, alle hens aan dek, met alle monetaire risico’s van dien.

Beste economen, jullie zijn ingehuurd om het Nederlandse volk te informeren hoe ons land er economisch bijstaat. Belabberd, en we weten nog lang niet waar dit heen gaat. Laat voortaan jullie hoogstaande morele bullshit thuis. Vertel ons wat economisch verstandig beleid is. En niet anders, s’il vous plait!

Mark en Wopke, die miljard euro (€1000 miljoen godbetert) hebben we heel hard zelf nodig voor alle zaken die nu op ons afkomen. Hou dat geld binnenboord. Het is Nederlands belastinggeld, opgebracht door Nederlandsers, voor Nederlandse noden. We hebben dat geld nu ultiem hard nodig. SPEEL GEEN SINTERKLAAS!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”