Wat geweldig dat pro-eurobondslui zo empathisch zijn met Italië. Ik neem aan dat ze 20% van hun salaris afstaan!

Gisteravond was Arnoud Boot, Nederlands hoogleraar in ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam, te gast bij NPO-talkshow Op1 om zijn mening te geven over het verstrekken van hulp via Eurobonds en individuele leningen via het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Boot sprak zich in een vlammend betoog uit voor het verstrekken van die noodhulp.

Mijn eerste opmerking is dat Arnoud Boot getrouwd is met een Spaanse vrouw. Regel 1: ga nooit te rade bij iemand die een bepaald belang heeft bij dat advies! Ik wist vantevoren wat hij ging zeggen.

Boot zegt verder dat “alle economen voor het verstrekken van ESM en eurobonds zijn”. Dat is pertinent onwaar. Hij moet nóg beter kennis nemen van DDS. Ik heb me er herhaald tegen uitgesproken en met bijval van diverse economen die het volledig met me eens zijn. Een meerderheid is waarschijnlijk tegen.

Solidariteit tonen is een mooi gebaar, maar de kwestie is deze:

a. De ECB heeft dit jaar in totaal een bedrag van 1110 miljard euro beschikbaar voor het opkopen van staatsleningen en bedrijfsobligaties met name voor Zuid-Europoese landen. Dat is een hallucinant bedrag van tweemaal de totale Nederlandse economie. Daar moeten die landen een heel eind mee kunnen komen. Ga daar eerst mee aan de slag en laat ons weten hoe dat gaat en waar dat aan besteed is. We doen dus al ongelooflijk veel. We steken al enorm onze nek uit. Deze 1110 miljard is levensgevaarlijk bij een fors krimpende economie. Ik heb het gevaar van hyperinflatie genoemd en afgelopen weekend heeft Klaas Knot baas van DNB mij dit nagezegd.

b. De risico’s die we met die Zuid-Europese landen aangaan zijn niet te overzien; dat ze alles over de schoenen laten lopen is de ervaring van decennia. Nu vragen ze om een blanco cheque, onze creditcard, terwijl ze omgekeerd niets hebben gepresteerd wat dit zou rechtvaardigen

c. Ze raken verslaafd aan steun, het totale risico loopt zonder enige remming op. We noemen dit moral hazard

d. We weten niet wat ons boven het hoofd hangt qua eigen Nederlandse kosten. Hoe lang gaat de coronacrisis nog duren? We hebben iedere euro zelf nodig! Onze staatsschuld was 50% van het BNP maar stijgt boven de rode maximale grens naar 70%. We gaan met z’n allen ver over hetgeen vooraf maximaal was afgesproken heen: we zitten in onbekend en gevaarlijk terrein.

e. Ik heb berekend dat Nederland bij de huidige stand van de beurzen voorlopig 224 miljard euro kwijt is aan pensioenvermogen! Dat moet worden afgetikt bij de pensioenfondsdeelnemers. Dus: korten. Hoe solidair is Arnoud Boot dus met de pensionado’s?

Hoe dan ook, wat geweldig dat Boot en Knot zo empathisch zijn. Ik neem aan dat ze zo empatisch zijn dat ze 20% van hun salaris afstaan. Maar daar hoor ik ze dan weer niet over.