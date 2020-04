‘Mark Rutte en het RIVM bespreken vandaag wat ze ons dinsdag gaan vertellen’

Net als vorige week zondag zijn premier Mark Rutte en RIVM-directeur Jaap van Dissel vandaag in crisisberaad omtrent de coronacrisis. Volgens de NOS wordt daar gesproken over mogelijke flexibilisering van de coronamaatregelen.

Volgens de staatsomroep wordt er aankomende dinsdag ‘echt nieuws’ verwacht. Dat zou dan te maken moeten hebben met ‘mogelijke flexibilisering’ van de huidige coronamaatregelen. Wat die mogelijke flexibilisering precies zal inhouden is onbekend.

Op dit moment zijn premier Mark Rutte en RIVM-directeur Jaap van Dissel in ieder geval druk in overleg in de tuin van het Catshuis, zo blijkt uit een op internet verspreide foto. De afgelopen weken vond daar vaker (crisis)overleg plaats tussen Rutte en Van Dissel.

Volgens de NOS zijn er bij het overleg ook verschillende ministers en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Aalbergsberg aanwezig.

Zoals het er nu naar uit ziet kunnen we dinsdag dus mogelijk nieuws verwachten en iedereen hoopt er op dat dat goed nieuws zal zijn, namelijk dat het dagelijkse leven (volgens het ‘nieuwe normaal’) weer langzaam op gang komt. Overigens duren de coronamaatregelen officieel nog tot 28 april aanstaande.