Mark Rutte toont zich toch maar solidair: ‘EU-fonds voor coronacrisis moet er komen. Géén lening, maar een gift!’

Nadat Nederland haar poot stijf hield betreffende een mogelijke eurobonds pleit premier Rutte nu ineens voor een EU-fonds voor de coronacrisis. Géén lening, maar een gift namens de Nederlanders. Zo kennen we Rutte weer, lekker solidair zijn met andermans geld.

Morgen gaat Rutte weer gezellig skypen met de premiers van Italië en Spanje en de EU-president Michel over een mogelijk zorgfonds. Rutte wil ineens miljarden pompen in een zorgfonds. Hij benadrukt dat dit EU-fonds alleen bedoeld is voor zorg-gerelateerde kwesties. De Zuid-Europeanen mogen dit dus niet gebruiken om de staatsschuld wit te wassen.

Nu is Rutte dus toch overstag gegaan, wat uiteraard te verwachten viel. Spanje en Italië bliezen vol op de emoterreur-trompet om zo Nederland de rol als boeman aan te smeren – terwijl er meerdere EU-landen tegen een eurobonds waren.

Nu kan Rutte toch weer laten zien dat hij wel degelijk voldoet aan de ‘Europese-solidariteit’.

Eurobonds of coronabonds mogen we dit niet noemen aldus de hoge pipo’s in Brussel. Dit voorstel voor een solidariteitfonds is volgens Von der Leyen niet te vergelijken met een ‘Eurobonds’.

Rutte zal blijven ageren tegen een eurobonds, want invoering van zulke eurobonds zou de economie van de EU nog verder schaden.

Spanje en Italië mogen in hun handjes klappen dat er een mogelijk fonds van 100 miljard gaat komen.

Volgende keer moeten ze niet zo stoer blaffen, want de ophef die zij creëerden was ongefundeerd.

Ze vonden de ‘toon’ niet zo netjes…