Media Hongkong: Noord-Koreaanse stalinistische dictator Kim Jong Un is dood

Als je vannacht om wat voor reden dan ook niet kon slapen en actief was op Twitter heb je hier ongetwijfeld al over meegetweet: Aziatische media melden dat Kim Jong-Un dood is. Hoewel dit nieuws ook gedeeld wordt in het Westen hebben Westerse inlichtingendiensten het nog niet kunnen beamen. Maar dat er iets aan de hand is in het communistische dwergstaatje is wél duidelijk.

Hong Kong Satellite Television zegt dat Kim zeker weten dood is. Hij zou geopereerd zijn aan iets — een hartkwaal — maar dat ging niet helemaal je van het. De theorie is dat dit nog stilgehouden wordt door de stalinisten die het daar nu voor het zeggen hebben omdat zijn opvolging eerst veilig gesteld moet worden. In theorie kan dat zeker. Hij heeft namelijk geen opvolger aangewezen. Zijn zus werd vannacht op Twitter genoemd als mogelijke opvolgster, maar ik betwijfel dat ten zeerste. In Noord-Korea moeten vrouwen hun mannen verzorgen. Zij zijn tweederangsburgers. De kans dat mannelijke generaals de bevelen opvolgen van een jonge vrouw zijn miniem.

Daarom zou zijn dood dus verzwegen worden. Achter de schermen vindt er een machtsstrijd plaats. Als die eenmaal beslecht is en een nieuwe dictator is opgestaan zal die zich presenteren aan zijn volk en de rest van de wereld.

Dat is tenminste wat mensen denken die geloven dat hij inderdaad overleden is. Er is ook nog een andere stroming. China zou medici naar Noord-Korea gestuurd hebben die moeten helpen bij de behandeling van Kim. Als hij dood is heeft dat natuurlijk geen nut. Deze medici zouden hem nog even helpen, maar het plan zou zijn dat hij zich de komende dagen al publiekelijk vertoont. Dat zeggen bronnen van Reuters in Zuid-Korea.

Het is dus: Hongkong zegt dat Kim Jong-Un dood is, Zuid-Korea zegt dat hij nog leeft en zelfs dat zijn ziekte niet al te ernstig is.

Tenslotte is er ook nog Donald Trump. De Amerikaanse president heeft gereageerd op CNN dat berichtte dat Kim mogelijk dood was. Zijn visie? “Fake news!”

Dat laat weinig twijfel bestaan over de vraag wat Amerika denkt.

Wat er precies gaande is gaan we ongetwijfeld heel spoedig ontdekken. Als Kim nog leeft toont hij zich binnenkort wel weer, misschien zelfs wel vandaag of morgen. Aan de andere kant, als hij dood is verwacht ik daar binnen 48 uur ook wel een bericht over vanuit Noord-Korea zelf, al was het maar omdat generaals elkaar beginnen uit te moorden.

