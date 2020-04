Meivakantie in Coronatijd

Met de kinderen al weken thuis, lijkt de meivakantie eigenlijk niets anders. Behalve dan dat je waarschijnlijk alle al gemaakte plannen moest cancelen. Gaan de kinderen in de kinderen normaal gesproken bij opa en oma logeren, of bij vriendjes, nu zijn ze ook in de vakantie gewoon thuis. Hoe zorg je er dan voor dat ze bezig blijven. Met andere woorden hoe komen jullie de meivakantie door?

Toch uit logeren

Logeren hoef je natuurlijk niet perse ergens anders te doen. Voor kleinere kinderen is het ook heel spannend om in een andere kamer in je eigen huis te logeren. Denk bijvoorbeeld aan een nachtje op een luchtbed in de kamer van de grote broer of zus. Om het nog specialer te maken kun je in die kamer een tentje bouwen waar ze dan samen mogen slapen. Slaapzakken er in en het is meteen vakantie.

Of laat ze logeren in de tuin. Want ook dat kan al heel spannend zijn. En om het helemaal compleet te maken laat je ze eerst hun vertrouwde Ted Baker tas inpakken. Zo maak je er een lekker langer uitje van. Zijn je kinderen toch al aan een nieuwe kinderrugzak toe, zoek dan aan het begin van de vakantie samen online een nieuwe Calvin Klein tas uit. Compleet met knuffel en een toilettas, lijkt het helemaal echt op een logeerpartij.

Spelletjes van vroeger

Heb jij nog oude boeken of spelletjes van vroeger. Tijd om ze eens van zolder te halen! Voor je kinderen is het super leuk om te zien waar hun ouders vroeger mee speelde. En voor jou… lekker even terug in de tijd zwijmelen. Waarschijnlijk ben je bij dat ene spel net zo fanatiek of lach je je nu krom om te boeken van vroeger.

Speurtocht

Voor een regenachtige dag is een speurtocht door huis een ideale oplossing. Is het mooi weer dan kun je gewoon de tuin of het balkon er bij betrekken. Verzin leuke opdrachten, rebussen of koop kleine cadeautjes om te verstoppen. Bij elke vindplaats komt er weer een nieuwe aanwijzing. Let er wel op de speurtocht het niet te lang, maar ook niet te kort duurt.

Online skype spelen

De kans dat opa en oma het net zo erg vinden dat de kleinkinderen niet komen logeren, is natuurlijk groot. Organiseer daarom een ochtend of middag online spelletjes. Niet alle spelletjes lenen zich hier voor maar er zijn er genoeg die je met een beetje creativiteit aan kunt passen. Lol gegarandeerd.

Fotomiddag

Ook leuk om met op en oma te doen is een fotoskype. Vraag ze om leuke foto’s van vroeger op te duikelen en laat je kinderen raden wie het was en waar het was. Zeker weten dat je ouders genieten en volop verhalen kunnen vertellen over hoe het vroeger ging. Een foto ertussen van je eigen kinderen of van de grootouders toen ze baby waren, is natuurlijk ook een leuke optie. En de kans is heel groot dat jullie zelf ook aanhaken. Want zeg nou eerlijk, wat is er leuker dan foto’s terugkijken. Maak daarom ook in deze meivakantie gewoon foto’s. Later zullen je kinderen er dankbaar om zijn.