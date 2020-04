Minister Grapperhaus: ‘Fikkie stoken zendmasten is aanval op de hulpdiensten’

Het in brand steken van zendmasten door -vermoedelijk- 5G-complotgekkies is een ‘aanval op onze hulpdiensten en daarmee op onze samenleving’. Tot die stevige boodschap komt minister Ferd Grapperhaus van Justitie.

Op meerdere plekken in Nederland zijn de afgelopen dagen zendmasten in brand gestoken. Waarschijnlijk is dat het werk van complotdenkers die het nieuwe 5G-netwerk linken aan het coronavirus.

Grapperhaus benadrukt dat er geen enkele aanleiding is om de zendmasten verdacht te maken en in verband te brengen met het coronavirus. Bovendien benadrukt de bewindsman dat er nog helemaal geen 5G-netwerk is geïnstalleerd in Nederland.

Grapperhaus maakt een dikke vuist tegenover De Telegraaf:

“De daders spelen met levens en kunnen dan ook vrij forse gevangenisstraffen verwachten. Die systemen die wij hier hebben zorgen ervoor dat we met brandweer-, politie- en ambulancediensten direct bij noodoproepen kunnen zijn. Als we dat niet meer kunnen, gaan er een hele hoop dingen mis.”

Het is te hopen dat Nederlanders nu zijn gewaarschuwd om zich niet te onderwerpen aan dit soort onnodige branieschopperij. De hulpdiensten hebben het inmiddels al druk genoeg. Wees een beetje lief voor elkaar en gun elkaar de ruimte.