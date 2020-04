Nederlanders maken zich terecht zorgen over historisch hoog begrotingstekort! Minister Hoekstra: ‘We zullen volgend jaar veel moeten bezuinigen’

De overheid geeft GIGANTISCH veel geld uit, dus het was niet meer dan normaal dat we ieder moment de rekening konden verwachten. Minister Hoekstra mocht vandaag het slechte nieuws overbrengen: we kunnen komend jaar enorm hoge bezuinigingen verwachten. De grote vraag nu is: wie gaat de rekening hiervoor betalen?





Minister Hoekstra probeert het nog een beetje voorzichtig over te brengen, maar het moge duidelijk zijn: volgend jaar gaat de burger hard in zijn of haar portemonnee worden getroffen. De vraag is echter welke portemonnee het hardst getroffen gaat worden. Als we kijken naar het verleden kunnen de middeninkomens hun borst weer nat maken.

Het begrotingstekort van Nederland bedraagt zo’n 92 miljard euro, dit is een record hoogte. Sinds de Tweede Wereldoorlog is het tekort nog nooit zo hoog geweest. Vorig jaar kwam Hoekstra nog met het trotse nieuws dat de overheid zo’n 14 miljard euro over had.

Nu kunnen we weer helemaal bij het begin af aan beginnen, want het begrotingstekort zal zo snel mogelijk moeten worden weggewerkt.

Bij de peiling van EenVandaag werd al snel duidelijk dat veel mensen vrezen dat de ‘gewone man’ weer de dupe gaat worden. Zij kunnen waarschijnlijk weer de grootste klappen gaan opvangen.

Hoogstwaarschijnlijk is die 92 miljard tekort nog maar het begin, het zal de komende tijd nog flink oplopen.