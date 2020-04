Nee hè! Experts: maatregelen tegen coronavirus tot JULI van kracht

Verschillende experts zeggen tegen de NOS dat de coronamaatregelen die het kabinet genomen heeft vele maanden van kracht zullen zijn. Ze hebben het zelfs over een periode tot ergens in juli, en zelfs dan zullen de maatregelen langzaam losgelaten worden.

“Ik denk dat er op zijn vroegst pas in juli misschien weer wat ruimte komt,” zegt Mariet Feltkamp van het LUMC Leiden tegen de staatsomroep. Bert Niesters van het UMC Groningen denkt daar ongeveer net zo over. Gevraagd over de opmerking van premier Rutte dat hij maar geen reis zou inplannen voor de meivakantie antwoordt hij dat ditzelfde tenminste voor een (groot) deel geldt met betrekking tot de zomervakantie. Misschien intern, ja, maar naar het buitenland? Mjah. Niet verstandig. Zeker niet naar Italië of Spanje.

Feltkamp zegt ook dat er nu onderzoek gedaan wordt naar de besmettelijkheid van kinderen. Als die meevalt is het mogelijk dat de opvang en scholen wel weer opengaan. Maar afgezien daarvan denkt ze dat “er op zijn vroegst pas in juli misschien weer wat ruimte komt.” Want, “je moet uitermate voorzichtig zijn met maatregelen loslaten.” Dit zal dan gebeuren “in fasen” waarbij evenementen en horeca als laatsten worden vrijgegeven.

Niesters is het daarmee eens. “Misschien dat de nieuwe James Bond in november wel in premiere kan.”

Dit is natuurlijk ongelooflijk. Tot juli moet het land dus op zijn gat liggen. En dat allemaal door een virus uit China — waar ze het volstrekt normaal vinden om exotische slangen en zelfs vleermuizen in hun soep te gooien — én doordat onze eigen overheid het gevaar van dit virus te lang onderschatte. Als de maatregelen van deze “intelligente lockdown” eerder genomen waren was die lockdown-periode veel korter geweest. Nu moeten we het een groot deel van het jaar accepteren dat we als zombies moeten leven.

En ja, ik wijs inderdaad met de beschuldigende vinger in de richting van het kabinet. Ik begrijp dat Rutte momenteel verheerlijkt wordt omdat hij heel gewichtige toespraken kan geven, maar deze man en het RIVM hebben het virus vanaf dag één onderschat — terwijl uit buitenlandse informatie al bleek dat het veel serieuzer was dan zij wilden geloven. In januari van dit jaar drongen Thierry Baudet (FVD) en Geert Wilders (PVV) er al op aan bij het kabinet én de Tweede Kamer om het nieuwe Chinese coronavirus serieus te nemen; om met elkaar in spoeddebat te gaan, en om een pakket aan maatregelen klaar te zetten. De reactie van het kabinet en de regeringspartijen? De twee heren werden weggehoond.

De schade die dit gaan doen aan de economie en aan de psychologie van de mensen is nauwelijks in te schatten. De impact hiervan gaan we nog lang — héél lang — voelen. En het had allemaal zoveel minder impactvol geweest kunnen zijn als die arrogante, hautaine lieden van de regeringspartijen de eerste waarschuwingen over dit virus serieus hadden genomen.

Als dat je niet witheet van woede maakt is er serieus iets mis met je.

