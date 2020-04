Nepliberaal Mark Rutte: ‘Ik behoor tot de liberalen die vinden dat een sterke staat nodig is’

Tijdens het Tweede Kamerdebat over het coronavirus zei premier Rutte gisteren dat hij het soort liberaal is dat vindt dat een land een “sterke staat” nodig heeft. Mark, dat noemen we een socialist. Niet een liberaal.

Het is ongelooflijk. Jarenlang hield Mark Rutte zijn politieke opvattingen eigenlijk geheim. Aan de ene kant regeerde hij als een gematigde sociaaldemocraat (zoals Tony Blair in Engeland), maar aan de andere kant presenteerde hij zichzelf en zijn partij als knetterliberaal tijdens verkiezingscampagnes. Wie was de echte Mark Rutte? Wat was zijn politieke filosofie, en hád hij die wel?

Nou, blijkbaar wel. Want tijdens het debat over het coronavirus gisteren liet Rutte opeens weten hoe hij zichzelf ziet. Hij noemde zichzelf een liberaal, maar voegde daar aan toe dat hij tot de liberalen behoort “die vinden dat een sterke staat nodig is.”

Een liberaal die in een sterke staat gelooft? Zoiets bestaat niet. Zo’n liberaal noemen we een socialist of tenminste een sociaaldemocraat.

En ja, dat is precies wat Mark is. Want tijdens datzelfde debat liet hij weten dat hij een overheid wil “die als een schild voor de zwakken kan optreden, en decisive kan zijn in een pandemie.” Tenslotte liet hij ook voor de duidelijkheid even weten dat Nederland in zijn ogen een “diep socialistisch land” is.

Een “diep socialistisch land” waar rechtse partijen de meerderheid vormen en waar partijen die zich als liberaal presenteren tijdens verkiezingscampagnes al tien jaar achter elkaar de politiek domineren?

Dit is totale gekkigheid… maar het bewijst ook dat critici van Rutte, die al die tijd riepen dat hij absoluut geen liberaal was en dat de verkiezingsprogramma’s van de VVD al die jaren fictie-verhalen waren, altijd gelijk hebben gehad. Rutte is officieel de leider van een liberale partij, maar hij is gewoon een sociaaldemocraat. Hij is niet de opvolger van Frits Bolkestein, maar van Wim Kok.

