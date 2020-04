Nog meer ruzie in Politiek Nederland! ‘Provinciale voorzitters 50Plus zeggen vertrouwen op in partijvoorzitter’

Na de razend spannende DENK-soap hebben we nu ook een Benidorm-soap erbij gekregen. Er is namelijk mot bij de ouderenpartij van Nederland. De voorzitters van de provinciale afdelingen van de partij zijn niet blij met de ‘populistische en ondemocratische koers’ die is ingezet door partijvoorzitter Dales.

De kritische partijleden en lokale voorzitters zijn het niet eens met de huidige koers van de partij, bovendien vinden zij het absurd dat iemand uit het partijbestuur zichzelf op de lijst kan zetten. Zij vinden namelijk dat als je op de lijst wilt van de Tweede Kamer, je dan moet terugtrekken uit het bestuur. Henk Krol en andere leden uit het bestuur denken er anders over.

En wat krijg je dan? Een flinke ruzie binnen de partij.

“Door hier geen duidelijkheid over te verschaffen, roept dit de vraag op hoe onafhankelijk hij als voorzitter van het hoofdbestuur kan zijn met betrekking tot het selectieproces. Het kan niet zo zijn dat de voorzitter van 50Plus meebeslist over zijn eigen geschiktheid en plaatsing op de lijst”,

Henk Krol schaart zich achter partijvoorzitter Dales, en beschuldigt juist de leden van ‘ondemocratisch’ gedrag.

“Ze hebben dit gedaan zonder overleg met hun besturen en zonder de leden erin te kennen. Dat is weinig democratisch en ze verwijten de voorzitter dat hij niet democratisch zou zijn.”

Na de DENK-soap, hebben we nu een tweede politieke machtsstrijd erbij gekregen. Laten we hopen voor 50Plus dat het niet zo uit de hand loopt zoals bij DENK.