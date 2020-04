Nog strakkere lockdown wegens gebrek aan vertrouwen in aanpak coronacrisis van Franse president Macron

Franse president Emmanuel Macron zit met een geloofwaardigheidscrisis. De Fransen hebben namelijk steeds minder vertrouwen in de regering, vanwege de huidige aanpak van de coronacrisis. Macron kiest daarom voor een daadkrachtig optreden!

De lockdown in Frankrijk heeft geen zoden aan de dijk gezet. Met 130.000 geregistreerde besmettingen en zo’n 14.000 sterfgevallen, zonder enig zicht op vermindering, heeft de Franse regering inderdaad de schijn tegen. Daar komt nog bovenop dat men vreest voor de economische klap, en twijfels heeft over of de Franse regering ze daartegen zal beschermen.

Macron moet dus door een paar hoepeltjes springen, als hij op maandag om 20.02 uur zijn ‘Churchill-speech’ gaat houden. Allereerst moet hij laten zien dat hij deze crisis de baas kan zijn. Ten tweede moet hij met passende maatregelen komen, zodat mensen met economische zorgen hem weer durven vertrouwen. En ten derde moet hij de onrustige meute zien te temmen, die graag versoepeling van maatregelen willen. Dat gaat natuurlijk niet samen met de daadkrachtige ‘strengere lockdown’.

Frankrijk gaat steeds vaker en steeds harder gebukt onder een soort revolutionaire volksgeest. De Gele Hesjes, de rellende groepen die daardoor zijn ontstaan, eigenlijk het continue getouwtrek tussen volk en overheid. Er speelt wat, dat is zeker. De vraag is alleen: wat wordt het effect?

Morgen zullen we misschien zien dat er wat gebeurt. Als de speech slecht valt of een deel van de mensen er gewoon geen gehoor aan geeft, kon het zomaar eens heel snel misgaan. Dit is namelijk niet voor niets al de derde keer dat Macron het Franse volk toespreekt over het coronavirus.